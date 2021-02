Autovelox in via di Sotto: a breve entreranno a regime

Mascia: “Vogliamo garantire la sicurezza di chi percorre un’importante via di collegamento della zona dei Colli. I cittadini verranno sempre informati tempestivamente: il nostro è un invito a prestare attenzione, innanzitutto, e di conseguenza a rispettare le regole“

PESCARA – Terminata la fase di pre-esercizio entreranno a regime gli autovelox installati in via di Sotto, a controllo della zona 30 nei pressi della scuola elementare Virgilio. Proprio in questi giorni è stata completata l’installazione della segnaletica verticale che avverte della presenza di dispositivi di controllo della velocità: “Abbiamo voluto caratterizzare questo intervento sulla viabilità con un più alto livello di informazione – sottolinea l’assessore alla Mobilità, Luigi Albore Mascia – abbiamo infatti deciso di implementare il numero dei cartelli di avviso in modo da consentire agli automobilisti di rispettare il limite di velocità. Un limite di velocità che, d’altra parte, è già presente da oltre cinque anni, proprio a causa dell’alta incidentalità che è sempre stata riscontrata su quel tratto di strada. Da tempo la Polizia municipale ha evidenziato le criticità di via di Sotto, con dati che sono oggettivi e indiscutibili. Una spinta ulteriore è arrivata da incidenti, purtroppo molto gravi, che si sono verificati anche di recente”.

D’altra parte sono stati gli stessi cittadini, non solo i residenti, a chiedere più volte che lungo via di Sotto e in particolare nella porzione di strada più vicina alla scuola, venissero collocati dispositivi che favorissero una diminuzione della velocità delle autovetture.

“Vogliamo garantire la sicurezza di chi percorre un’importante via di collegamento della zona dei Colli – afferma l’assessore Albore Mascia – I cittadini verranno sempre informati tempestivamente: il nostro è un invito a prestare attenzione, innanzitutto, e di conseguenza a rispettare le regole”.