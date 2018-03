L’attrice pescarese Alessandra Relmi nel nuovo film “Oh mio Dio!”

PESCARA – Alessandra Relmi, attrice di Pescara, ha partecipato al nuovo film di Giorgio Amato dal titolo “Oh mio Dio!“. Nel ruolo di giornalista TG la Relmi fa parte del cast assieme a Carlo Caprioli, Anna Maria De Luca, Giulia Gualano, Stefano Fregni, Vanni Fois, Alessio De Persio, Daniele Monterosi, Dario Masciello, Mimmo Ruggiero. La pellicola sarà disponibile da giovedì 29 marzo 2018 nei cinema. L’attrice sta sotto il management della the Mac Live.

ATTIVITÁ FORMATIVE

L’attrice studia recitazione con: Marcello Cotugno, Anna Gigante, Andrea Baracco, Michele Sinisi, Dean Douglas, Silvio Peroni. Masterclass di recitazione con il regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi. Stage di recitazione con il Casting Director Roberto Bigherati, fondatore del sito RB Casting. Seminario di regia e recitazione davanti al mdp con Enrico Maria Artale, Anna Gigante, micromimica facciale e primissimo piano con Jacopo Venturiero. Lezioni private di canto, pianoforte e solfeggio. Doppiaggio con Enrico Di Troia. Adattamento al testo per il Doppiaggio presso MagmaLab Space con Teo Bellia.Tirocinio Formativo presso Accademia Dello Spettacolo di Ortona, in qualità di assistente ai professori di recitazione e canto per la realizzazione di musical. Per la durata di 7 mesi lezioni di recitazione con Ron Gilbert in Los Angeles. Seminari di acting in Los Angeles. Dai 14 ai 18 anni studia recitazione con Mario Massari.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

2017 Attrice, nel film Oh mio Dio ,regia Giorgio Amato.

2017 Attrice protagonista Web serie Un amore per due , regia di Federico di Francesco

2016 Attrice protagonista nel corto “Noi Vegani Non Lo Facciamo” di Fabrizio Eleuterio

2016 Attrice protagonista Spot Tronky per lo spot-contest https://www.userfarm.com/it con la regia di Marco D’Andragora

2016 Concorrente presso il Social-Contest Web “Homepal, la casa di Vetro” a Roma Stazione Termini

2016 Partecipazione al programma televisivo di Rai1 “Sereno Variabile”

2015 Voce per lezioni online a cura dell’ azienda Consalform .

2015 Voce narrante nel programma “Chi l’ha visto” in onda su Rai3 .

2015 Attrice protagonista nel videoclip musicale “Questa Volta” di Lorenzo Di Deo con la regia di Marco D’Andragora.

2015 Attrice protagonista nella Web-Serie “Un Amore Per Due” prodotta dalla Myo

2015 Attrice protagonista nel video musicale “Aldiladime” di Andrea Diletti con la regia di Federico Di Francesco.

2015 Attrice protagonista nel cortometraggio “Non rispondere” della Drazilproduction

2015 Attrice protagonista nel video musicale “In Silenzio” di Camilla May con la regia di Marco D’Andragora.

2015 Attrice co–protagonista nel corto “Aglio rosso” diretto da Enrico Maria Artale realizzato per il progetto Pandora della regione Abruzzo con la collaborazione di Alessandro Preziosi.

2015 Attrice protagonista nel corto “No one else” con la regia di Marco D’Andragora.

2015 Attrice protagonista per spot pubblicitario per la “Like Digital” (3spot-serie)

2015 Attrice/presentatrice per spettacolo di Swing al Femminile “Anima Voce”.

2015 Cantante/attrice nel musical “One Day More” Liberamente tratto da “I Miserabili” eseguito e realizzato dall’Accademia dello Spettacolo” con la regia di Fabrizio Angelini.

2015 Assistente al professore di recitazione presso L’Accademia dello Spettacolo

2015 Attrice/ cantante all’interno del Musical “Mary Poppins” realizzato dall’Accademia dello Spettacolo di Ortona.

2014 Corista nel gruppo musicale di Adolfo De Cecco.

2014 Presentatrice per diverse manifestazioni in Abruzzo.

2010 Protagonista Docu-Fiction “Sani e Informati” andata in onda su Rai Uno, all’interno di Uno Mattina.

2009 Modella per diversi Atelier di Abiti da sposa.

2008 Cantante/Animatrice con gruppo formato da sei elementi, effettuando serate nei locali, feste private in Roma.

2003 Cantante con orchestra Spettacolo per la durata di 4 anni.

2000 Figurazioni Speciali nei seguenti film: “Il popolo degli Uccelli”, con Lando Buzzanca, “Motivi di famiglia” con Paolo Villaggio e Cirilli, “Gianburrasca” , serie televisiva andata in onda sulla Rai con Lorenzo De Angelis.

PREMI

2005 PRIMO POSTO conseguito partecipando al concorso “Studi Pirandelliani” portando in scena l’opera “I Vecchi e i Giovani” ricoprendo il ruolo di protagonosta.

2003 PRIMO POSTO conseguito al concorso Nazionale TEEN AGER, sezione canto.