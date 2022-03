Tornano le attività laboratoriali dell’ASC a Rosciano e Montebello

Ancora disponibili alcuni posti per “Emozioni Con-tatto” (5, 20 marzo, 3, 9, 24 aprile, 7, 21, 29 maggio, ore 15.30-17.30), al Centro Esploratorio di Villa Oliveti di Rosciano

ROSCIANO – L’Arte torna a fiorire nei comuni del pescarese: a Rosciano sono ripresi da giovedì 3 marzo le attività laboratoriali e artistiche dell’associazione ASC – Arte Suoni Colori, e si affiancano agli appuntamenti già in corso a Montebello di Bertona. Sono due dei cinque paesi inclusi nel progetto A.R.T.S. – Arte Relazioni Territori Solidarietà, che combatte la desertificazione culturale e artistica grazie alla sinergia ormai collaudata tra i volontari dell’associazione e i professionisti che vi collaborano da anni.

Il laboratorio “Diventiamo più forti giocando”, in collaborazione con l’AGS – associazione Gianni Silvidii, è il primo a riprendere a Rosciano, confermando la missione di educare i partecipanti alla condivisione e alla creatività, e di esaltare la forza pedagogica che il gioco ha dentro di sé. Seguirà a partire da sabato 5 marzo il primo degli otto incontri di “Emozioni con-tatto”, laboratorio rivolto ai genitori.

A guidarlo è Bruna Silvidii, psicoterapeuta dell’ASL di Pescara: «la finalità principale è sensibilizzare all’acquisizione di un ruolo genitoriale più consapevole, migliorando le capacità di dialogo e di condivisione dei vissuti emotivi con i propri figli». Al primo incontro “di conoscenza”, seguirà un percorso cucito su misura per i partecipanti, in base alle loro richieste e aspettative.

Proseguono invece le attività a Montebello di Bertona, dove è in corso “Ritmi Globali”, il laboratorio di Musicoterapia a cura di Rogerio Celestino. Ogni incontro porta i partecipanti a scoprire musiche e strumenti di una diversa parte del mondo, o a esplorare una maniera differente di creare melodie attraverso le potenzialità del proprio corpo. Inizierà invece lunedì 28 marzo il laboratorio sull’antica tecnica del merletto a fuselli, già un successo a Carpineto della Nora: a guidarlo Simona Iannini, coinvolta a fine 2021 dalla maison Fendi nel progetto “Hand in hand” sull’artigianato italiano d’eccellenza.

Sono ancora disponibili alcuni posti per “Emozioni Con-tatto” (5, 20 marzo, 3, 9, 24 aprile, 7, 21, 29 maggio, ore 15.30-17.30), presso il Centro Esploratorio di Villa Oliveti di Rosciano (Via Colli n. 2). Per le iscrizioni, gratuite, è possibile utilizzare i canali Facebook e Instagram dell’associazione ASC.