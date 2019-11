Lanciano, al CiakCity arriva At The Matineè

Il documentario racconta la New York degli anni ‘80 da una prospettiva inedita, quella dei protagonisti della scena punk hardcore

LANCIANO – Continua con successo il tour nelle sale italiane di “At The Matinée”. Il documentario sarà in programmazione al CiakCity Cinema di Lanciano (Via Bellisario 41).

Il film è diretto da Giangiacomo De Stefano che, attraverso l’utilizzo di materiale d’archivio e interviste ai maggiori esponenti della scena punk newyorkese, racconta un fenomeno dalla portata rivoluzionaria: i matinée punk hardcore degli anni ’80.

I matinée, che altro non erano che concerti svolti in orari diurni la domenica, erano affollatissimi, soffocanti e rumorosi. Restituivano, però, perfettamente lo spirito di New York in quel periodo, violenta e selvaggia ma ricca di creatività. Furono proprio questi live hardcore a tenere in vita il CBGB, il leggendario locale della Grande Mela chiuso nel 2006 e simbolo della musica alternativa.

«Con At The Matinée – ha sottolineato Giangiacomo De Stefano, regista del documentario – ho deciso di ritornare nei luoghi in cui si è consumata la scena musicale hardcore e dai suoi protagonisti, riscoprendo, così, un mondo scomparso e dimenticato che un tempo era tanto influente e stimolante quanto la scena rap contemporanea».

Dal 7 al 14 novembre 2019 | Ciakcity, Lanciano (CH)

ORARI

Feriali: 18.40 – 20:40

Sabato e Domenica: 16:40 – 18.40 – 20:40