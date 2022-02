L’assessore al Comune di Pescara Martelli su uscita dalla Lega

PESCARA – “Ho serenamente svolto l’incarico di assessore che mi è stato affidato dal sindaco Masci nel 2019, impegnandomi per Pescara con tutte le mie forze. Mi dispiace enormemente che i consiglieri della Lega in Comune abbiano ritenuto di non considerarmi più un loro riferimento. Per il rispetto che ho per loro non posso rimanere nella Lega, con grande rammarico, ma con la serena convinzione che sia la scelta giusta da compiere”. È la dichiarazione dell’assessore al Comune di Pescara Patrizia Martelli.

“Il mio unico obiettivo – ha puntualizzato l’assessore Martelli – è quello di continuare a lavorare e amministrare nell’interesse esclusivo della città. Sono grata al sindaco Carlo Masci per la fiducia che mi ha sempre dimostrato sin dal primo giorno, garantisco che sarò sempre a sua disposizione e a disposizione dei colleghi consiglieri, di tutti i colleghi consiglieri, per lavorare insieme a tutela e beneficio dei cittadini di Pescara”.