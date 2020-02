Assemblea Soci Lilt il 25 febbraio a Pescara: l’ordine del giorno

PESCARA – È convocata per domani, martedì 25 febbraio, alle ore 17.30, presso la sede di via Rubicone 15, l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Lilt – Lega Italiana Lotta ai Tumori – Sezione di Pescara. Lo ha comunicato il Presidente, il professor Marco Lombardo, Coordinatore Lilt – Abruzzo.

All’ordine del giorno sono previsti l’approvazione del bilancio consuntivo anno 2019 e le Comunicazioni del Presidente, “in particolare – ha annunciato il professor Lombardo – illustreremo tutte le iniziative che abbiamo già programmato per il 2020, ulteriormente arricchite rispetto allo scorso anno. La Lilt, confermando le collaborazioni già in essere con gli Istituti superiori di Pescara, a partire dall’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’, l’Istituto ‘Acerbo’ e il Liceo scientifico ‘Galilei’, proseguirà il cammino iniziato lo scorso anno entrando in altre scuole dell’istruzione primaria. Domani presenteremo ufficialmente i nuovi numeri della prevenzione, come sono emersi nel corso delle ultime Assemblee romane, e soprattutto annunceremo le prossime iniziative in programma e che andremo a sviluppare nel corso dell’anno, come la Settimana della Prevenzione Oncologica, che andrà avanti dal 14 al 22 marzo, con la presenza dei nostri volontari nelle maggiori piazze della città, e un grande evento di beneficienza, poi la campagna per la prevenzione del melanoma, sempre tra aprile e maggio, e l’avvio di nuovi progetti per la Prevenzione al maschile. Come sempre durante tutto l’anno saremo presenti tra la popolazione per fare formazione alla prevenzione e informazione, per educare alla sana alimentazione che, con un corretto stile di vita e con la pratica quotidiana di attività sportiva, ci consentiranno di abbattere del 40 per cento l’insorgenza dei tumori entro i prossimi dieci anni”.

All’Assemblea possono partecipare tutti i soci della Lilt e ogni socio può portare una delega.