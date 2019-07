Assemblea Mutua Bcc, donato un defibrillatore alla Misericordia di Montesilvano

Borgia: “Oltre 100 mila euro le prestazioni a favore degli iscritti della Mutua, sotto forma di attività di prevenzione, rimborsi sulle visite sanitarie, diarie su ricoveri ospedalieri, sussidi alle famiglie, viaggi di studio, e siamo pronti a fare di più“

CAPPELLE SUL TAVO – Grande successo di presenze, circa 200, per l’assemblea dell’Abruzzese Salute Mutua del Credito Cooperativo, che si è tenuta questa mattina, domenica 7 luglio, nella palestra della Scuola Elementare di via Cocchione a Cappelle sul Tavo. Insieme all’approvazione del bilancio di missione, tanti sono stati i momenti importanti. Primo tra tutti, la consegna di un defibrillatore donato alla Misericordia di Montesilvano.

“Sono commosso per il successo che ha avuto la manifestazione e per i progetti sociali che sono stati lanciati”, ha detto il presidente Michele Borgia, “la Mutua Abruzzese Salute si adopera attivamente per il bene del territorio e siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e dei progetti futuri. Ammontano ad oltre 100 mila euro le prestazioni a favore degli iscritti della Mutua, sotto forma di attività di prevenzione, rimborsi sulle visite sanitarie, diarie su ricoveri ospedalieri, sussidi alle famiglie, viaggi di studio, e siamo pronti a fare di più. La Mutua è un’associazione di promozione sociale e come tale vuole avvicinare sempre più persone ai propri servizi”.

Larga parte dell’assemblea è stata dedicata alla presentazione delle attività di prevenzione e sensibilizzazione. Grande attenzione per l’intervento di Livio Presutti, Ordinario di Otorinolaringoiatria, uno dei massimi esperti a livello mondiale della Chirurgia Endoscopica dell’orecchio, il quale ha tenuto una lezione magistrale sulle microtecnologie nella Chirurgia Otorinolaringoiatrica e ha lanciato la proposta di organizzare nei nostri territori un congresso mondiale sullo stesso tema. Altri noti professionisti hanno portato il loro contributo.

Si va da Alessandro Della Sciucca, gastro-enterologo di grande fama; Fernando De Benedetto, presidente dell’Aimar, Associazione italiana Malattie dell’apparato respiratorio, e direttore del Polianbulatorio Stenella di Pescara, dove è stato realizzata la prima campagna di prevenzione organizzata direttamente dall’Abruzzese Salute Mutua alla quale hanno partecipato 50 soci. E ancora, il medico Vittoria D’Incecco, già parlamentare. Nell’ambito dell’ampliamento delle coperture previste dalla Mutua anche agli animali domestici: il presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari, Nicola De Luca. E poi Gianni Rapattoni, presidente dell’ASD di Cepagatti, per quanto riguarda le iniziative che tendono a dare allo sport il giusto ruolo di strumento di prevenzione e salutistico.

All’incontro, moderato dal giornalista del quotidiano Il Centro Luigi Di Fonzo, c’erano anche il direttore della Mutua Gianfranco Di Campli e quello della Bcc Abruzzese Adriano Giacintucci. Tra i presenti, l’assessore regionale Nicoletta Verì, il vice presidente della Provincia Maurizio Giancola, ma anche parlamentari, primari ospedalieri e docenti universitari. E poi, i sindaci e alcuni assessori dei tanti Comuni in cui opera la Mutua, tra cui Cappelle sul Tavo, Pescara con il neo eletto Carlo Masci, Collecorvino, Picciano, Montesilvano, Spoltore, Cepagatti. Alla fine dell’assemblea, un momento di convivialità a base di arrosticini e birra locale che ha rinfrescato una calda domenica estiva.