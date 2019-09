Assemblea Interregionale de “I Borghi Più Belli d’Italia”domani a Campli

CAMPLI (TE) – Ad un anno dall’ingresso di Campli nel Club de “I Borghi Più Belli d’Italia”, domenica 15 settembre 2019 sarà proprio la Città Farnese ad ospitare l’Assemblea Interregionale “Abruzzo – Molise” dell’associazione.

Dalle ore 10:30, nella Sala Consigliare di Palazzo Farnese – l’edificio civico più antico d’Abruzzo – l’assemblea sarà aperta dalla relazione del Coordinatore Abruzzo e Molise, Antonio Di Marco. Tra i punti all’ordine del giorno, il progetto di Intesa tra il Coordinamento Regionale Abruzzo – Molise e la città cinese di Zhengzhou e la definizione dell’iter di approvazione dello statuto regionale dell’associazione. Alla giornata è stato invitato il Direttore del Club, Umberto Forte.

“Ospitare a Campli l’assemblea regionale del Club è il modo migliore per celebrare il primo anniversario del nostro ingresso nell’associazione” ha detto il Sindaco di Campli, Federico Agostinelli. “È un segnale di attenzione da parte del Coordinamento Regionale – aggiunge – e la dimostrazione che il progetto di valorizzazione culturale e turistica del nostro territorio prosegue e continua a generare risultati positivi. L’assemblea sarà anche l’occasione per definire progetti di collaborazione con gli altri borghi, come le iniziative già sviluppate con Civitella del Tronto nell’ambito del progetto Città Sorelle. Ringrazio il Coordinatore Regionale, Antonio Di Marco, per aver accolto la nostra proposta e il Consigliere Delegato ai rapporti con il Club, Melissa Galli, per il lavoro che ha permesso di portare a Campli un evento così importante”.

Nel corso della giornata – che coinciderà con l’ultimo giorno di festeggiamenti in onore di Maria S.S. Immacolata organizzati dalla Parrocchia di Santa Maria in Platea – ai delegati dei borghi che interverranno saranno dedicate visite guidate e degustazioni di prodotti del territorio.

In Abruzzo e Molise fanno parte del Club de “I Borghi Più Belli d’Italia”, insieme a Campli, anche Abbateggio, Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Caramanico Terme, Castel Del Monte, Castelli, Città Sant’Angelo, Civitella Del Tronto, Guardiagrele, Navelli, Opi, Pacentro, Penne, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pietracamela, Pretoro, Rocca San Giovanni, Santo Stefano di Sessanio, Scanno, Tagliacozzo, Villalago, fornelli, Frosolone, Oratino e Sepino.