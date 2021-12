Aspettando il Natale a Celano con Don Luigi Maria Epicoco

Il sacerdote terrà una catechesi in preparazione del Santo Natale nella Parrocchia del Sacro Cuore il 18 dicembre: diretta sulla pagina Fb

CELANO – Un momento di riflessione e di preghiera è quello in programma per sabato 18 dicembre, alle 19, nella parrocchia del Sacro Cuore a Celano.

Sarà Don Luigi Maria Epicoco, filosofo, scrittore e assistente ecclesiastico del Dicastero Vaticano per la comunicazione, a tenere una catechesi di preparazione al Santo Natale.

Don Luigi Maria Epicoco, classe 1980, è uno dei sacerdoti più ricercati del web e i video dei suoi incontri contano migliaia di visualizzazioni. L’evento, che si svolgerà nel rispetto delle normative anticovid, sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook “Parrocchia Sacro Cuore Celano”.

“Non ho iniziato a lavorare sui social con l’intento di divulgare. Ero parroco a L’Aquila nella parrocchia universitaria e dopo il terremoto del 2009 i miei ragazzi erano sparsi per ogni dove. Per raggiungerli ho aperto un primo profilo Facebook: dopo aver celebrato la Messa (spesso da solo), scrivevo e condividevo qualche riga sul Vangelo del giorno. E poi, sempre pensando ai ragazzi, ho iniziato a registrare piccoli video per la domenica, che qualcuno ha raccolto insieme alle registrazioni degli incontri e dei seminari cui partecipavo. Tutto è diventato virale, e molti hanno iniziato a seguire. Il merito, però, non è il mio: è il Vangelo a essere virale perché intercetta ancora il cuore, continua a essere attuale, tocca l’umanità nel profondo“, è quanto egli stesso dichiara in una recente intervista.