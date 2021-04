Asl Chieti, Fossacesia sede di nuovo centro vaccinale

Il Comune mette a disposizione la Palestra Polivalente di Via Primo Maggio per dare un servizio efficiente nella lotta contro il Covid

FOSSACESIA – La Giunta Comunale ha approvato oggi la Convenzione fra il Comune di Fossacesia e la Asl Lanciano /Vasto/ Chieti per l’apertura del nuovo centro vaccinale presso la Palestra Polivalente di Via Primo Maggio .

“Abbiamo deciso di mettere nuovamente a disposizione la Palestra Polivalente di Via Primo Maggio, questa volta per i vaccini, per dare un servizio concreto ed efficiente nella lotta contro il virus Sars Covid 19– dichiara il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio – ed ora stiamo definendo, di concerto anche con la Asl e tutti i volontari, medici e sanitari, le modalità di apertura e di gestione della campagna vaccinale”.

Ieri, infatti, il Sindaco di Fossacesia, Di Giuseppantonio ed il Direttore della ASL Schael hanno firmato la convenzione per l’apertura del nuovo centro vaccinale. Da ciò che si evince il Comune dovrà farsi carico di tutte le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile messo a disposizione, delle spese delle utenze, dell’apertura e della pulizia dei locali e dovrà reperire tutto il personale volontario affinchè la campagna vaccinale riesca al meglio.

“Anche se siamo in un momento di difficoltà economica – dichiara Di Giuseppantonio – abbiamo deciso di far fare i salti mortali al bilancio comunale pur di accelerare per i nostri cittadini la campagna dei vaccini che, in questo modo, saranno più facilmente raggiungibili. Comunico inoltre sin da ora la mia totale disponibilità affinchè anche i cittadini dei vicini comuni di Rocca San Giovanni, Mozzagrogna e Santa Maria Imbaro, possano venire a Fossacesia a vaccinarsi, riducendo in tal maniera eventuali file che potrebbero crearsi laddove si concentra tutta la popolazione del comprensorio in un unico centro. Questo ovviamente sarà oggetto di ulteriori decisioni assunte con il Direttore Generale della Asl e i Sindaci”.

Proprio al fine di organizzare il tutto al meglio, oggi si è svolta la riunione del tavolo interistituzionale “Salus et Spes”, convocata dal Prefetto di Chieti Armando Forgione.

“Ringrazio il Prefetto Armando Forgione per l’eccellente lavoro di coordinamento che sta svolgendo per questa emergenza che ci ha stravolto la vita – conclude Di Giuseppantonio – ringrazio il Direttore della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thoam Schael per l’instancabile operato, suo e di tutta la Asl, ringrazio tutte le Forze dell’Ordine per le azioni di controllo mirate al contenimento della diffusione del virus, ringrazio tutti i volontari, medici, infermieri, sanitari, i volontari e la Protezione Civile Regionale senza i quali nulla di tutto ciò sarebbe possibile, ringrazio la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Rosanna D’Anversa che, con grande senso civico, ha fornito da subito la disponibilità della Palestra Polivalente Comunale organizzando le attività di educazione fisica dei ragazzi all’esterno”.

Giovedì prossimo il Sindaco, la Giunta Comunale ed i Consiglieri delegati svolgeranno una riunione con i volontari della Protezione Civile, con i medici ed il personale sanitario, per dare avvio al più presto ai vaccini a Fossacesia.