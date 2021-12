“Artigianato artistico e sapori d’Abruzzo” a Guardiagrele: il programma

Dal 10 al 12 dicembre a Guardiagrele si terranno convegni su biodiversità, tradizioni e sviluppo dell’agricoltura

GUARDIAGRELE – Oltre agli stand gastronomici con le eccellenze della tradizione abruzzese, la rassegna “Artigianato artistico e sapori d’Abruzzo”, che inizierà venerdì 10 dicembre nel palazzo dell’artigianato di via Roma a Guardiagrele, ha in programma diversi convegni, laboratori per i più piccoli e incontri in cui si parlerà di biodiversità, agricoltura sostenibile e legami tra cibo e territorio.

Si inizia venerdì mattina, nella sala Rocco Di Giuseppe del palazzo dell’Artigianato in cui si parlerà di api e miele con la partecipazione degli alunni del circolo didattico “Modesto della Porta” di Guardiagrele. Nel pomeriggio, al cinema teatro Garden, un convegno sulla zootecnia abruzzese tra razze autoctone ed antiche tipologie di allevamento in contrasto con i sistemi super intensivi industriali. Si parlerà del maiale nero d’Abruzzo, razza rustica e longeva che da qualche anno sta ricomparendo sul territorio e dell’uso che se ne fa in cucina.

Sabato 11 dicembre, si affronterà il tema della cucina tradizionale con il valore dei cosiddetti piatti di recupero, con la partecipazione degli alunni dell’istituto Omnicomprensivo “Nicola da Guardiagrele”. Nel pomeriggio, invece, il tema sarà quello della biodiversità dei vitigni autoctoni abruzzesi che rappresentano l’identità del territorio mettendo in evidenza due progetti: il vitigno autoctono di Gessopalena e quello che coinvolge il Parco della Maiella e la cantina di Orsogna per la realizzazione di vini fermentati con lieviti selezionati su frutta, bacche e fiori della Maiella.

Nella giornata conclusiva di domenica da segnalare: un laboratorio riservato ai più piccoli per decorare l’albero di Natale con i biscotti, un viaggio nella storia del torrone di Guardiagrele ed un workshop Ita/Eng sulla tavola delle feste natalizie ed i dolci della tradizione abruzzese.

Per l’ingresso al palazzo dell’Artigianato e per partecipare ai convegni sarà necessario il green pass.