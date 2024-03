PESCARA – Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 Marzo 2024, Porto Turistico di Pescara, Padiglione “D. Becci”, Lungomare Papa Giovanni XXIII, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi tre giornate gratuite, ricche di musica, per un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei CD.

Arriva l’attesissima 18ª Fiera del Disco di Pescara che sarà aperta al pubblico domani (venerdì) dalle ore 17:00 alle 20:00 e sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00, presso il Porto Turistico, al Padiglione “D. Becci” sul Lungomare Papa Giovanni XXIII.

Dice Marco Massari, organizzatore della Fiera del Disco: “A Pescara per la prima volta saranno tre i giorni della fiera. I collezionisti saranno sicuramente pronti a venire da noi sin dal venerdì per cercare di trovare il disco desiderato! Poi magari torneranno anche sabato e domenica per prendere altri pezzi da aggiungere alle loro collezioni. Gli espositori saranno come sempre di grande qualità, ma più numerosi rispetto alle ultime edizioni: ci sarà dunque maggiore scelta. Abbiamo voluto approfondire ancor di più i vari generi musicali”.

Potrete curiosare tra le diverse proposte di 70 espositori provenienti da tutta Italia, attentamente selezionati da Ernyaldisko, specializzati in diversi generi musicali: per una full immersion tra i vinili a 33, 45 giri, MIX, e CD di musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri. Il divertimento è assicurato.

Potrete incontrare tanti altri che come voi hanno un’incontenibile passione per la musica e per il vinile, e diventare parte di una Community con cui condividere incontri e contenuti. Concedetevi un’esperienza totale nel mondo della musica.

Durante le giornate della fiera del disco sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli Espositori.

Ernyaldisko nasce nel 2005 a Genova, e diventa in breve tempo un vero e proprio punto di riferimento, a Genova e in Italia, per tutti coloro che amano la buona musica. Quello di Ernyaldisko è un vero e proprio progetto culturale, curato dai suoi due fondatori, Marco e Carmen, e ispirato dalla loro grande passione per la musica e il vinile.

Ernyaldisko negli anni cresce, si espande fino ad aprire diversi Records Shop tra i quali il negozio di Ernyaldisko a Pescara, un’esperienza ormai cessata come negozio fisico ma che si ripete due volte l’anno sotto forma di “Fiera del Disco di Pescara”.

Ad oggi oltre al Records Shop in Via Galata a Genova, ai numerosi temporary shop sparsi per l’Italia, e allo shopping online, dove è possibile acquistare dischi e memorabilia originali, è attivo anche il Progetto delle Fiere del Disco, progetto presente in tutta l’Italia, da Nord a Sud.

