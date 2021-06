“Arte Natura e Architettura” a Montebello su Sangro: ecco quando

L’evento, accompagnato dalla proiezione di un docufilm, si terrà il 12 giugno dalle ore 15.00 presso la Villa Comunale a Montebello sul Sangro

MONTEBELLO SUL SANGRO – Sabato 12 giugno dalle ore 15.00 presso la Villa Comunale a Montebello sul Sangro si svolgerà Arte Natura e Architettura – Rigenerare le prossimità, convegno e presentazione del Docu-film di Francesco Castellani.

L’evento è stato organizzato per rendere partecipe la comunità di Montebello sul Sangro e la Regione Abruzzo della presenza del progetto di CASaA, fra quelli al Padiglione Italia a cura di Alessandro Melis alla 17. Mostra Internazionale di Architettura 2021 – La Biennale di Venezia.

Un fatto d’indubbio interesse per il nostro territorio e che conferma la buona pratica e riuscita del progetto.

Il tema delle Comunità Resilienti, cuore del progetto del Padiglione Italia, si fonda sulla convinzione che l’architettura debba contribuire in modo significativo al miglioramento della qualità della vita che conduciamo, fornendo risposte adeguate ai mutamenti ambientali e sociali del nostro tempo. L’esigenza di leggere le complessità dei fenomeni urbani e territoriali contemporanei, per indirizzare lo sviluppo sempre più verso una rotta sostenibile, in senso ecologico, sociale ed economico, richiede però di allargare la ricerca di soluzioni al di fuori degli strumenti tradizionali di pianificazione e progettazione, per provare a ricucire le piccole realtà diffuse sul territorio e i grandi centri urbani. In questa prospettiva, Buonanotte Contemporanea propone un intervento di rigenerazione territoriale, dove il fattore creativo diviene un mezzo per far riscoprire il valore dei luoghi, del vivere in uno specifico contesto. La partecipazione della comunità ha costituito prerequisito essenziale per una concreta valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, in cui l’architettura tradizionale – o quel che rimane di essa – si apre a nuovi cicli di vita e assume diversi nuovi ruoli. I vecchi edifici mutano, si riempiono, si scavano, si rinforzano e ci raccontano una nuova storia.

L’evento sarà l’occasione per presentare il docu-film realizzato dal regista Francesco Castellani, quale momento di restituzione alla comunità di un vissuto insieme e di lavoro di oltre due anni.

Per l’evento verranno messe in atto tutte le direttive volte al contrasto e al contenimento della diffusione del virus COVID 19

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming nel Padiglione Italia della Biennale e sui canali ufficiali di Buonanotte Contemporanea.

Intervengono:

Nicola Di Fabrizio, Sindaco di Montebello sul Sangro

Daniele D’Amario, Assessore al Turismo della Regione Abruzzo

Luciano D’Alfonso, Presidente della Commissione Finanze del Senato

Paolo Di Nardo, co-curatore del Padiglione Italia alla 17esima Biennale di Architettura di Venezia

Rosaria Mencarelli, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara del MIC per le province di Chieti e Pescara

Claudio Varagnoli, presidente del Comitato tecnico scientifico per l’arte e l’architettura contemporanee del MIC

Nicola Di Battista, direttore della rivista “l’architetto”

Fabio Armillotta | Carmela Palmieri | N. Marco Santomauro – CASaA architetti

Maria Letizia Paiato, curatrice arte

Francesco Castellani, regista

Modera l’evento Maura Mantelli