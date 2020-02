Arrosticini e vini, la lotta ai mozziconi di Mirko Frattarelli

PESCARA – La doppia vita di Mirko Frattarelli: consigliere comunale (a Pescara) di giorno, mago degli arrosticini di sera. Con una grande idea: la lotta ai mozziconi sulla spiaggia (e non solo), che sta avendo un grande successo mediatico. Intervistato ai microfoni di Paolo Sinibaldi ha parlato delle sue due attività. Nello specifico si sta battendo contro il fumo in spiaggia, una battaglia che da una parte vuole tutelare i non fumatori ma anche essare una vera e propria proposta culturale. L’unico fuoco ammesso? Quello della brace per gli arrosticini.

