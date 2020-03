Arrivano altre 500 mascherine al Comune di Giulianova

GIULIANOVA – La generosità del territorio, in questo momento di emergenza sanitaria, continua a farsi sentire. Sono 500 le mascherine chirurgiche che oggi sono state donate al Comune da un altro professionista giuliese, il medico ed odontoiatra Paolo Rasicci.

“Ringraziamo di cuore il dottor Rasicci per questo gesto di solidarietà e vicinanza – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – queste mascherine saranno destinate al personale sanitario del nostro ospedale, ai volontari che sono in strada, ai pazienti immunodepressi, alle forze dell’ordine al fine di poter svolgere il loro lavoro in sicurezza e alle case di riposo per gli anziani che sono tra i più esposti al rischio contagio. Chiediamo cortesemente ai cittadini di non intasare il numero di telefono del Centro Operativo Comunale per la richiesta di mascherine perché è necessario destinarle a coloro che, instancabilmente, stanno lavorando per tutti noi”.