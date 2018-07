Arrestato uno degli autori dell’assalto al bancomat di Poggiofiorito

POGGIOFIORITO – Arrestato, alle prime ore dell’alba, uno degli autori dell’assalto al bancomat della filiale della “Banca Popolare di Bari” – ex Tercas – di Poggiofiorito (CH), avvenuto la notte del 27 luglio 2017, quando alcuni malviventi fecero saltare con l’esplosivo lo sportello automatico, danneggiando lo stabile e impossessandosi di circa 18 mila euro, per poi allontanarsi a bordo di una Volkswagen Golf rinvenuta, dagli uomini dell’Arma, nelle campagne di Miglianico (CH).

Si tratta del 30enne foggiano P. F., pluripregiudicato, rintracciato a Foggia dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ortona dove viveva e da dove non si sarebbe mai dovuto allontanare perché già sottoposto alla sorveglianza speciale e all’obbligo di dimora.

Certosine sono state le indagini condotte sulle numerose tracce rinvenute sul mezzo e sul luogo dell’assalto che hanno permesso di giungere alla sua identificazione grazie anche all’attività tecnica svolta dai Carabinieri del Reparto Investigativo del Comando Provinciale di Chieti e dal Raggruppamento Carabinieri Indagini Scientifiche dell’Arma, che hanno permesso di segnalarlo senza ombra di dubbio alla Procura della Repubblica di Chieti, titolare dell’indagini, che ha emesso l’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere per i reati di furto aggravato, porto abusivo di materiale esplodente, danneggiamento aggravato e contraffazione.

Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di individuare gli altri componenti della banda e il suo possibile collegamento con i 10 pregiudicati di Foggia e Orta Nova (FG) componenti la cosiddetta “banda della marmotta”, tratti in arresto lo scorso 7 maggio dall’Arma di Teramo nell’ambito dell’indagine denominata “Hot Banks” e con gli autori dell’assalto al bancomat dell’Ufficio Postale di Piane d’Archi (CH), in Val di Sangro, tratti in arresto lo scoro 7 maggio dalla Compagnia Carabinieri di Lanciano (CH) dopo un conflitto a fuoco con gli stessi.