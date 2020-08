Archi, al via i lavori di adeguamento per la scuola dell’infanzia e secondaria

L’intervento rientra tra i 14 progetti finanziati in Abruzzo dal Piano di Edilizia scolastica per l’annualità 2018. De Laurentis: “Si tratta di un traguardo straordinario”

ARCHI – La scuola ad Archi sarà presto più sicura. Sono stati avviati i lavori di ristrutturazione della scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado in via SS. Salvatore a Piane d’Archi. L’intervento, che rientra nel Piano per l’Edilizia scolastica per l’annualità 2018, riguarda l’adeguamento sismico e quello degli impianti, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico.

«Si tratta di un traguardo straordinario per la nostra amministrazione – commenta il vice sindaco e assessore con delega ai Lavori pubblici Nicola De Laurentis, il quale esprime profonda soddisfazione a nome di tutta l’amministrazione poiché i lavori, attesi da tanto tempo dalla cittadinanza, rientrano tra i soli 14 progetti finanziati in tutta la regione Abruzzo dal Piano per l’annualità 2018. Circa 800mila euro il fondo stanziato per l’intervento che sarà completato entro il primo marzo del 2021. Come amministrazione ci siamo sempre battuti affinchè i nostri ragazzi potessero andare a scuola in tutta sicurezza – aggiunge – La realizzazione del lavoro garantirà al nostro paese una scuola sicura e confortevole».