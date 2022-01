Approvato progetto per percorso ciclo pedonale tra Via Verde e Fossacesia

L’elaborato tecnico è stato trasmesso per la sua valutazione, al Patto Territoriale Sangro Aventino

FOSSACESIA – La Giunta Comunale di Fossacesia, presieduta dal Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, ha approvato il progetto per la realizzazione di un collegamento ciclo pedonale tra la Via Verde della Costa dei Trabocchi con Fossacesia. L’elaborato tecnico è stato trasmesso per la sua valutazione, al Patto Territoriale Sangro Aventino. Il collegamento ciclo pedonale è stato proposto in risposta al bando per la realizzazione di progetti pilota emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Economia e Finanze il 30 novembre 2021, di cui il Patto Sangro Aventino è ente attuatore. Il percorso, della lunghezza di 700 metri, collegherà l’interno con la Via Verde, e parte dalla spiaggia della Fuggitella, località tra le più ammirate della costa di Fossacesia Marina, fino a raggiungere l’Abbazia di San Giovanni in Venere. Il costo previsto per l’intervento è di 350 mila euro. Il progetto è stato realizzato dall’ing. Alessandra Ferrante, responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Fossacesia.

“Il percorso è stato elaborato sulla base di quanto, nell’autunno scorso, il Consigliere Comunale con delega all’Ambiente, Umberto Petrosemolo, il Presidente dell’Associazione di Promozione Aps “I Trabocchi”, Valerio Nardone e Francesco Sorgini, appassionato di ciclocross, hanno sperimentato di persona, camminando su un sentiero già esistente – specificano il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’assessore ai Lavori Pubblici Danilo Petragnani-. Il percorso, che può essere affrontato da chiunque tanto a piedi, che in bici, non presenta grandi difficoltà e s’immerge in una vegetazione che sarà tutelata il più possibile. Lungo il tragitto verrà allestito un sistema informativo in grado di descrivere eventuali condizioni sia storiche del territorio, che naturali. E’ nostra intenzione prevedere la figura di una guida, che sarà messa a disposizione dei turisti, per l’illustrazione storica dell’Abbazia di San Giovanni in Venere e dei trabocchi. Favorire il collegamento tra la Via Verde e l’area monumentale di San Giovanni in Venere, farà in modo che sarà possibile raggiungere agevolmente non solo Fossacesia, ma anche i centri dell’interno, per creare un circuito culturale e turistico di grande interesse – ammette il Sindaco Di Giuseppantonio -. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di non fermarci qui ma di creare i presupposti per favorire altre vie naturali che attraverso Santa Maria Imbaro e Mozzagrogna, giungano fino a Lanciano. E’ una proposta che portiamo avanti da anni e spero che stavolta si possa davvero realizzare”.