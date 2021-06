“Aphrodite” in scena al Castello Orsini Colonna di Avezzano: ecco quando

Il 6 giugno “Aphrodite”, una storia all’insegna dell’erotismo elegante e della sensualità raffinata chiude la rassegna del Teatro Off (limits)

AVEZZANO – Si intitola “Aphrodite”, la nuova produzione di Teatranti Tra Tanti, che chiude la rassegna teatrale “Eros Off (limits) – La passione va in scena” del Teatro Off (limits), patrocinata dal Comune di Avezzano.

Domenica 6 giugno, alle ore 18, i due giovani talenti marsicani Diletta Laezza e Alessandro Scafati, diretti da Alessandro Martorelli, porteranno sul palco del Castello Orsini Colonna una storia all’insegna dell’erotismo elegante e della sensualità raffinata, con un sottile gioco di seduzione e inganno, e un finale inaspettato.

Una dark comedy, a tinte sexy, che mette in contrapposizione due personaggi completamente opposti, che in un serrato scambio di battute, si spogliano delle loro identità per svelare i loro segreti più inconfessabili.

“Siamo davvero soddisfatti del ritorno in presenza del pubblico ai nostri spettacoli – commentano Antonio Pellegrini e Alessandro Martorelli, direttori artistici del Teatro Off, e Cinzia Pace, project manager – Non vediamo l’ora di proseguire con i diversi appuntamenti che ci saranno in estate all’interno dell’anfiteatro di Alba Fucens durante la seconda decade di agosto e il prossimo 20 giugno, in cui teatro e natura saranno protagonisti di un viaggio molto particolare, che vi sveleremo presto”.

Costo biglietto: 10 €

Prenotazione obbligatoria al numero: 366/6555303

Su Produzioni Dal Basso la raccolta fondi per sostenere il Teatro indipendente in questa fase di ripartenza: https://www.produzionidalbasso.com/project/tutti-sul-palco-con-teatro-off-limits/

Per maggiori informazioni

ufficiostampateatroofflimits@gmail.com

teatrooffavezzano@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/stagioneteatraleoff/

Instagram: https://www.instagram.com/teatroofflimits/