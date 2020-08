Apertura scuole a Pescara, pronti dal 14 settembre

Rapposelli: “Se Regione e Stato dovessero decidere di far slittare la riapertura al 24 settembre ma tale dispositivo di interesse regionale non dipenderà da una decisione della nostra amministrazione comunale che ha rispettato la tempistica”

PESCARA – “Le scuole di competenza comunale di Pescara sono pronte per la ripartenza del 14 settembre. In poco più di un mese siamo riusciti a completare gli interventi strutturali concordati con i 10 dirigenti scolastici del territorio e che hanno interessato quasi tutti i plessi, per la messa in sicurezza delle aule in direzione anti-Covid-19, e ora siamo alle rifiniture finali. Se Regione e Stato dovessero decidere di far slittare la riapertura al 24 settembre, ossia dopo le elezioni referendarie, ovviamente ci adegueremo, ma tale dispositivo di interesse regionale non dipenderà da una decisione della nostra amministrazione comunale che ha rispettato la tempistica. Addirittura i nidi comunali saranno pronti a riaprire i battenti in sicurezza già lunedì 7 settembre”. Lo ha ufficializzato il Presidente della Commissione Edilizia scolastica e Pubblica Istruzione Fabrizio Rapposelli al termine della seduta del 28 agosto con la partecipazione dell’assessore delegato e vicesindaco Gianni Santilli e del dirigente Marco Polce, per fornire i dettagli dell’intenso lavoro svolto nel corso dell’estate per consentire il ritorno in classe e la ripresa dell’attività didattica in presenza nelle scuole di istruzione primaria di primo e secondo grado di Pescara, i cui edifici scolastici ricadono nelle competenze del Comune.

“Ormai siamo alla vigilia della ripresa delle lezioni e abbiamo ritenuto importante fare un bilancio dell’attività svolta, anche per rassicurare le famiglie che vogliono garanzie circa il ritorno in aula dei propri ragazzi, visto che, purtroppo, a oggi l’emergenza Covid-19 non è comunque finita, e anzi lo stesso Governo Conte ha prorogato a fine dicembre lo stato di emergenza nazionale – ha sottolineato il Presidente Rapposelli -. Sappiamo che per la messa in sicurezza delle scuole il Ministero ha messo a disposizione delle risorse, una parte per gli Istituti scolastici, scuola per scuola, dunque ogni dirigente ha avuto a disposizione un plafond utile, e poi ha destinato risorse per i Comuni e le Province per interventi sulle rispettive scuole di competenza, ovvero Istituti di istruzione primaria e secondaria. Il Comune di Pescara, per le proprie scuole, ha avuto l’assegnazione di un fondo pari a 670mila euro che è stato diviso in tre parti: 220mila euro per le scuole di Pescara centro e Colli, 220mila euro le scuole di Pescara Porta Nuova e con tale fondo abbiamo coperto tutti i plessi degli Istituti Comprensivi di Pescara. Infine c’è la terza parte di circa 150mila euro che abbiamo utilizzato per la sistemazione dell’ultimo piano della scuola media Virgilio, che fino allo scorso luglio era ancora allo stato grezzo.

Tutti gli interventi sono stati individuati e concordati con i 10 dirigenti scolastici della città, ascoltando le loro esigenze nel corso di decine di riunioni che il vicesindaco Santilli ha svolto ogni settimana, e alla fine sono state eseguite opere di adeguamento in quasi tutti i 54 plessi scolastici della città, con la realizzazione di separazioni di spazi grandi con pareti in cartongesso, veloci da costruire; la separazione degli spazi all’interno delle palestre comunali scolastiche; l’apertura di nuovi ingressi e porte negli Istituti; l’istituzione di piazzali fuori dagli edifici per un distanziamento dei ragazzi all’uscita e all’entrata da scuola, oltre che, per quanto riguarda l’ultimo piano della scuola media Virgilio, anche il rifacimento delle pavimentazioni, le tinteggiature e i nuovi impianti nei nuovi spazi che sono stati ricavati. A oggi la situazione, come ha riferito l’assessore e vicesindaco Santilli è ottima: nei vari plessi siamo nella fase della rifinitura finale, dunque parliamo degli allestimenti interni delle aule; tutti i lavori sono finiti anche nella scuola di Villa Fabio che quest’anno accoglierà le classi della Media ‘Michetti’, chiusa per interventi di riqualificazione e consolidamento diversi da quelli dettati dal Covid-19, e per la prossima settimana sempre a Villa Fabio sarà completato il trasloco delle suppellettili.

Altro intervento importante è stato l’allestimento delle aule nella palestra di Borgo Marino nord, dove ora stanno montando le plafoniere e riverniciando le pareti e i collaboratori scolastici stanno effettuando la pulizia e bonifica degli spazi, così come nella palestra della scuola ‘Illuminati’ di via Regina Elena, dell’Istituto Comprensivo numero 3, dove ugualmente per decisione della dirigente Elena Marullo è stata temporaneamente requisita la palestra per sistemarvi alcune aule. Di fatto, a fronte delle inutili polemiche montate nei giorni scorsi da alcune frange dell’opposizione, 19 palestre scolastiche restano a servizio di studenti e Associazioni, con il sacrificio di sole due strutture per esigenze manifestate dai rispettivi dirigenti all’assessore e al sindaco Masci, dirigenti che comunque hanno espresso la propria soddisfazione per aver visto accolte tutte le loro istanze. Questo significa che le nostre scuole sono pronte a riaprire per il 14 settembre, tuttavia sappiamo che la Regione sta valutando la possibilità o l’opportunità di spostare la ripresa delle attività didattiche al 24 settembre, ovvero dopo le elezioni referendarie, accogliendo, anche in questo caso, una richiesta giunta dai dirigenti scolastici che, altrimenti, si vedrebbero costretti a organizzare una doppia sanificazione delle aule, con uno sperpero di risorse economiche che potrebbero essere investite sugli arredi.

Non è finita: la prossima settimana – ha proseguito il Presidente Rapposelli – l’assessore Santilli incontrerà i responsabili de la Serenissima per organizzare al meglio la mensa scolastica. Su questo fronte le iscrizioni dei bambini da parte delle famiglie marcia ancora a rilento, siamo a poco più di 1.200 iscritti rispetto ai 4mila del periodo pre-Covid, ma negli ultimi giorni sembra che il numero stia crescendo. Nei giorni scorsi il Comune ha acquistato il quinto pullmino scolastico da 32 posti, costato 75mila euro, che verrà utilizzato anche per organizzare il trasporto degli studenti della ‘Michetti’ fino al plesso di Villa Fabio, mentre sempre la prossima settimana un genitore dell’Istituto Comprensivo IV donerà alla scuola da 5mila a 10mila mascherine di protezione anti-Covid-19 visto che a oggi sembra che anche gli studenti delle scuole elementari e medie dovranno indossarle obbligatoriamente, e l’esonero dovrebbe riguardare solo i bambini tra i 0 e i 6 anni. In definitiva la situazione sulle scuole comunali di Pescara ci sembra tranquilla, e ovviamente continueremo a vigilare per assicurare un rientro tranquillo e in sicurezza ai bambini e alle famiglie”.