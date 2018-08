Teramo, Conservatorio ‘G.Braga’: iscrizioni per l’Anno Accademico 2018-2019

TERAMO – Scadranno inderogabilmente il prossimo 15 settembre i termini per l’iscrizione per l’Anno Accademico 2018-2019 al Conservatorio Statale di Musica ‘G.Braga’ di Teramo per gli studenti già immatricolati.

Gli studenti già iscritti al nuovo ordinamento, Triennio e Biennio, dovranno seguire la procedura di iscrizione on line con il relativo Vademecum per l’inserimento dei propri dati anagrafici ed eventuali esoneri fiscali e a tal proposito nella sede teramana del Conservatorio è stato messo a disposizione un personal computer per coloro che ne facciano richiesta.

“Il Conservatorio ‘Braga’ sta crescendo – hanno detto i vertici dell’Istituzione musicale statale – sia in termini professionali, sia artistici e sia numerici, grazie all’attivazione, già dallo scorso anno, di nuovi corsi accademici con un incremento dell’offerta formativa verso gli studenti, ma anche grazie alla disponibilità di nuovi e più ampi spazi e di aule, nella struttura di via Noè Lucidi, spazi che nell’ultimo anno hanno rappresentato un’autentica boccata d’ossigeno per il ‘Braga’ consentendoci di concentrare la nostra attenzione sulla formazione dei ragazzi.

Tant’è vero che il 2017-2018 è stato l’anno delle partnership e delle collaborazioni con importanti istituzioni territoriali, come l’Ospedale Mazzini, ma anche la Curia Diocesana, l’Università, la Lega Navale, l’Autorità Portuale, addirittura la Camera dei Deputati che nel dicembre 2018 ha voluto la nostra Orchestra giovanile per il Concerto di Natale. Il nostro Conservatorio, con i suoi 123 anni di storia, si conferma dunque non solo come l’Ente musicale più antico d’Abruzzo, ma anche come particolarmente vivace e ricco di opportunità professionali per i nostri ragazzi. A settembre, chiuse le iscrizioni, tracceremo un bilancio che sarà anche il trampolino per la ripresa dei lavori e la programmazione delle prossime stagioni artistico-musicali”.

Sul sito istituzionale del ‘Braga’, all’indirizzo www.istitutobraga.it, è disponibile tutta la modulistica per iscrizioni all’anno accademico, per i Tirocini, e anche per l’iscrizione ai Corsi Pre-Accademici che, dal nuovo anno 2018-2019, in seguito a Riforma ministeriale, sono stati soppressi e trasformati in Corsi Propedeutici, finalizzati all’acquisizione delle competenze necessarie per l’accesso ai corsi Accademici di Primo Livello. L’età di ingresso, per i Corsi Propedeutici è indicativamente di 16 anni, tuttavia le Commissioni preposte agli esami di ammissione potranno, a loro insindacabile giudizio, derogare a tale limite anagrafico sino a 13 anni nel caso in cui accertino nel candidato delle doti musicali adeguate. Tutti gli allievi che si erano già iscritti ai corsi Pre-Accademici hanno ricevuto la comunicazione inerente il passaggio ai nuovi Corsi.

“Nel frattempo – hanno aggiunto i vertici del Conservatorio – è partito anche il Progetto ‘Braga per la Formazione di Base’ che vedrà il nostro Conservatorio impegnato nella creazione di un sistema formativo omogeneo rivolto agli allievi giovani e giovanissimi, sino ai 16 anni di età, non in possesso dei requisiti richiesti per i Corsi Propedeutici. Il sistema vedrà la partecipazione di Scuole private ed Enti pubblici che, attraverso apposite convenzioni, collaboreranno in stretta sinergia con il Braga. L’iscrizione al Progetto Formazione di Base verrà effettuata direttamente presso gli Enti partner il cui elenco sarà ufficializzato nelle prossime settimane”.