San Giovanni Teatino, aperto il parcheggio pubblico al Centro d’Abruzzo

Il sindaco annuncia che sarà venduta la casetta nell’area verde del parcheggio per realizzare una struttura polifunzionale nel Parco 120 alberi

SAN GIOVANNI TEATINO – Aperto dallo scorso weekend, il nuovo parcheggio pubblico in adiacenza al Centro d’Abruzzo. Presto sarà attrezzato con ampie aree verdi con la stagione migliore per la semina e la piantumazione.

“In realtà si tratta di un ampliamento – spiega l’assessore all’urbanistica Ezio Chiacchiaretta – ma rappresenta un passaggio cruciale nella riqualificazione urbanistica dell’intera area”

Il parcheggio, infatti, progettato dall’architetto Assunta Di Tullio e realizzato con un investimento di 700mila euro, è il risultato di una più ampia attività dell’Amministrazione Marinucci. Nel febbraio 2016 la Giunta propose ed ottenne la modifica del cosiddetto “accordo IGD”, che prevedeva la realizzazione di un parcheggio multipiano dell’importo di 2,3 milioni di euro. Il nuovo accordo ha consentito di liberare risorse, più di 1,6 milioni di euro.

“Queste risorse saranno utilizzate per la riqualificazione del territorio – aggiunge Chiacchiaretta – in particolare la sistemazione e la messa in sicurezza di strade come via Po e via Salara”.

Il Sindaco Luciano Marinucci ha quindi illustrato l’idea progettuale sulla quale sta lavorando l’amministrazione:

“Ora possiamo inserire nel nostro ‘Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2018-2020’ la casetta ubicata nell’area verde del parcheggio adiacente il Centro d’Abruzzo e diffondere subito l’avviso pubblico di vendita immobiliare. Con il ricavato realizzeremo una struttura polifunzionale nel Parco 120 alberi, con servizi igienici e attrezzata per fini ricettivi come riunioni, incontri e feste di compleanno”.