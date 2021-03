Aperitivi serviti davanti al bar e consumazioni all’interno, multe nel chietino

CHIETI – Quando i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Chieti sono arrivati per il controllo anti Covid 19 in un bar dello scalo, c’era davanti alla porta un tavolino apparecchiato in piena regola con un aperitivo per due, con tanto di bevande ed addirittura gli stuzzichini. Ovviamente il titolare è stato sanzionato ed il locale chiuso per tre giorni per aver permesso la consumazione in prossimità del proprio esercizio.

Anche un altro bar di Francavilla al mare, peraltro già chiuso il mese scorso, è stato multato e chiuso per ulteriori cinque giorni, in quanto due avventori stavano consumando bevande addirittura all’interno. Contravvenzionati anche gli avventori, uno dei quali, mentre consumava un amaro, ha dichiarato di essere lì per un incontro di lavoro.

Nel fine settimana, nonostante il brutto tempo, sono stati numerosi i cittadini sanzionati per essersi arbitrariamente spostati in un comune diverso da quello di residenza: in particolare due ragazzi residenti nel Pescarese, ma fermati a Francavilla al mare, hanno dichiarato di essersi recati a Pescara per comprare droga: il primo, che l’aveva assunta in loco, “molto responsabilmente” ha chiamato un amico per farsi venire a prendere. Ovviamente, dopo la perquisizione personale e dell’auto per verificare che non vi fossero stupefacenti, sono stati entrambi sanzionati con una multa di 533 euro ciascuno.