Antonia Elena Delli Pizzi prima donna eletta presidente del “Morgagni Medical Society”

COLLEDIMACINE – Antonia Elena Delli Pizzi nacque a Colledimacine, nel 1920, da Antonio (nato a Colledimacine il 27 ottobre 1885 – figlio di Vincenzo e Mariangiola Gagliardi) e da Emilia Maddalena Barone nata a Colledimacine il 25 luglio 1894 – figlia di Gregorio e Giuseppina Delli Pizzi). I suoi genitori, entrambi “contadini”, si erano sposati a Colledimacine il 2 maggio del 1915. I padre emigrò alla ricerca del “sogno americano”. Nel 1929 la piccola Antonia Elena e la madre lo raggiunsero a Weiton il West Virginia. Elena studiò alla “NYU College of Arts & Sciences” e ottenne il dottorato al “New York Medical College”. Si specializzò in anestesiologia, la praticò fino al 1966, al “Metropolitan Hospital” di New York City.

Successivamente si dedicò alla psichiatria al “St. Vincent’s Hospital”. Dopo ha continuato come assistente psichiatra, per molti anni, al “St. Vincent’s Hospital” (sviluppando il servizio di collegamento consultivo e prestando servizio come responsabile del “Day Hospital”). Fu consulente presso la “Mary Manning Walsh Home” (per anziani ed infermi) e al “St. Patrick’s”. Studiò ottenendo la certificazione “American Board of Psychiatry and Neurology” e fu “Assistant Professor of Psychiatry” presso il “New York Medical College”. Ottenne gratificante attestato (“fellow”) dalla “New York Academy of Medicine”. Fu membro della “Columbus Citizens Foundation”, Nel 1996 le venne assegnato un “Distinguished Service Award” dal Console Generale d’Italia per conto del governo italiano.

Era membro permanente della “Morgagni Medical Society di New York” della quale fu la prima presidente donna della “Morgagni Medical Society” (fondata nel 1890 fondata per promuovere lo sviluppo professionale, intellettuale ed economico dei medici italo-americani che lottando per affermarsi in un ambiente poco congeniale e accogliente per i discendenti dei nuovi immigrati. Ha continuato questa tradizione tra i medici di origine italiana per più di cento anni) di New York. Antonia Elena sposò Sabato Vincet Sordillo (fu capo neurochirurgo del “Catholic Medical Center” di Queens – morì nel 1974) ed ebbero due figli: Peter ed Emilia Mia. Antonia Elena Delli Pizzi morì il 30 settembre 2016.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”