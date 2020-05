Ansa, Pezzopane su difesa informazione e qualità del lavoro

“Necessario un confronto serio per trovare una soluzione per l’occupazione, e la qualità del lavoro. La libera informazione e il pluralismo sono pilastri della democrazia”

REGIONE – Da Stefania Pezzopane la solidarietà a giornalisti, dipendenti collaboratori dell’Ansa a Roma e in Abruzzo. La senatrice Dem ha commentato così lo sciopero dei giornalisti:

“Ogni voce che viene a mancare è la democrazia che perde. La libera informazione e il pluralismo sono pilastri della democrazia. Gli editori non scarichino sui lavoratori, con continui tagli e sacrifici colpiscono i lavoratori più deboli ed i territori. É necessario un confronto serio per trovare una soluzione per l’occupazione, e la qualità del lavoro. La mia solidarietà ai giornalisti ed al personale dell’Ansa, costretti a proclamare un scioperi alla luce del piano prospettato dall’azienda in considerazione dei minori ricavi dovuti all’emergenza Coronavirus.

Sono preoccupata perché le esigenze amministrative ed imprenditoriali di un’azienda come l’Ansa che ha una struttura radicata su tutto il territorio nazionale per paradosso, andrebbero a scaricarsi proprio su chi in questa fase ha contribuito a garantire un’informazione puntuale e professionale anche a costo di sacrifici personali. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus è stato evidente quanto sia importante il ruolo svolto da un giornalismo scrupoloso ed attento alle regole professionali e l’Ansa, così come molte altre agenzie e testate di informazione, si è distinta in questo senso. Mi auguro che tutte le parti mettano in campo massimo impegno per una soluzione utile a salvaguardare i giornalisti ed i dipendenti”.