Annullato il concerto di Matt Bianco a Pescara del 27 marzo

Lo spettacolo era in programma il 27 marzo al Teatro Massimo di Pescara ed è stato annullato per motivi organizzativi: le info sul rimborso biglietti

PESCARA – “Siamo spiacenti di comunicare che il concerto di Matt Bianco previsto per il 27 marzo al Teatro Massimo di Pescara è stato annullato per motivi organizzativi. Il protrarsi della situazione generale non ancora del tutto ben definita ha reso necessaria la riconsiderazione dello svolgimento dello spettacolo, al fine di garantire un contesto in totale sicurezza per il pubblico. In accordo con l’artista stiamo lavorando per definire una data estiva che sarà comunicata in tempi brevi” lo riferisce in una nota l’Alhena Entertainment srl.

“Il rimborso potrà essere richiesto a partire dal 31 marzo 2022 entro e non oltre il 30 aprile 2022: tale rimborso prevede il prezzo del biglietto comprensivo dei diritti di prevendita. Per ottenerlo è necessario essere in possesso del titolo di accesso integro, senza il quale non sarà possibile avere il suddetto rimborso. Ci si dovrà rivolgere allo stesso punto prevendita dove è stato acquistato il biglietto per l’evento o contattando lo stesso punto prevendita online in cui si è acquistato”.

Infoline Alhena Entertainment srl: 085.9433361 – 366.2783418