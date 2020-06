Annullato il concerto di Levante a Montesilvano: informazioni sui biglietti

PESCARA – Il concerto di Levante del prossimo 23 luglio al Terrasound Fest di Montesilvano è annullato a causa dell’emergenza sanitaria in atto e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica inerenti ad assembramenti di persone.

I biglietti acquistati saranno convertiti in voucher di pari importo, ai sensi del DL 34/2020, entro e non oltre domenica 23 agosto; i voucher così emessi potranno essere utilizzati per l’acquisto di biglietti relativi a eventi futuri della stessa organizzazione entro i successivi 18 mesi.

Le modalità di richiesta voucher sono consultabili su ticketone.it (biglietti TicketOne) e ciaotickets.com (biglietti Ciaotickets).

Info: 085.9047726 besteventi.it