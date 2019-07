Annullata la data del 24 luglio dei Marlene Kuntz a Pescara: ecco perchè

La tendinite del batterista ha fatto saltare la tappa abruzzese e le altre del tour estivo. Saranno tutte recuperate in autunno. Si può richiedere il rimborso del biglietto

PESCARA – Salta la data del concerto dei Marlene Kuntz a Pescara del 24 luglio. Questo a causa di una tendinite che ha colpito il batterista della band, Luca Bergia. Anche le altre date previste per il tour estivo sono così saltate e saranno recuperate in autunno ad esclusione di quella del 18 agosto al Cinzella Festival. Fino al 16 settembre chi ha già acquistato il biglietto in prevendita può chiedere il rimborso. Prima effettuare la richiesta di rimborso, si consiglia sempre verificare sul sito di TicketOne i dettagli relativi (generalmente pubblicati nella sezione “News” nella home page del sito). Se l’acquisto è stato effettuato in un Punto Vendita TicketOne è possibile chiedere il rimborso del biglietto nello stesso punto vendita consegnando i biglietti in originale. Info su: https://www.ciaotickets.com/faq-page#n34460

Sui social questa la nota pubblicata sulla pagina ufficiale della band: “Carissimi, dopo il mio ultimo post sono stato letteralmente sommerso dai vostri commenti affettuosi ed amorevoli: voglio ringraziarvi uno ad uno per tutto ciò che avete scritto via Facebook, Instagram, mail, e voglio ringraziare tutti i musicisti che mi sono stati vicini. Parole che mi incoraggiano e ritemprano in questa difficile situazione. Sono in terapia per riprendermi e per sconfiggere la maledizione del doppio: i Marlene desiderano portare dal vivo questa esperienza particolare del doppio concerto, che a Milano fece sobbalzare più cuori compresi i nostri. E quindi il concerto s’ha da fare, nonostante gli accidenti. Intanto vi comunico (insieme a Riccardo, Cristiano, Davide e Lagash) le nuove date. Abbiamo fatto il più velocemente possibile. Non tutte le città coincidono con le precedenti: purtroppo in Italia i locali adatti ad un concerto sono sempre meno, ed in alcuni casi le nuove norme di sicurezza rendono non adatti o troppo costosi molti altri spazi. Dateci fiducia: la ricambieremo con un concerto fantastico e memorabile. Sulla qualità e sulla quantità del nostro impegno sul palco non avete dubbi, e lo sappiamo”. [Luca]

DATE DEL TOUR IN AUTUNNO

3/10 Firenze, Viper

4/10 Fontaneto D’Agogna (NO), Phenomenon

5/10 Cesena, Vidia

10/10 Roma, Orion

11/10 Perugia, Afterlife

12/10 Parma, Campus

18/10 Trezzo (MI), Live Club

19/10 Padova, Hall

26/10 Bari, Anche Cinema