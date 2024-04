Anniversario sisma 2009 L’Aquila, la nota di Nazario Pagano (FI)

“Nonostante le sfide incontrate lungo il percorso, la resilienza e la determinazione della nostra comunità sono state inarrestabili”

L’AQUILA – “Sono passati quindici anni dal terribile terremoto che, nella notte tra il 5 e il 6 aprile provocó la morte di 309 persone e la devastazione del nostro territorio. Le memoria di quegli istanti, e dei giorni a venire, é vivida nel mio ricordo oggi come allora, nel mio ruolo di Presidente del Consiglio Regionale. É quindi con profondo rispetto e commozione che commemoro questa giornata riaffermando il costante impegno e gli sforzi per la ricostruzione e la rinascita di L’Aquila e di tutti i comuni del cratere coinvolti dal sisma. Il mio pensiero va anche al nostro amato presidente Silvio Berlusconi che tanto si é speso per ridare dignità al nostro territorio e alla nostra gente”. É quanto afferma, in una nota, Nazario Pagano, Presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera e segretario di Forza Italia Abruzzo.

“Nonostante le sfide incontrate lungo il percorso, la resilienza e la determinazione della nostra comunità sono state inarrestabili e, attraverso sforzi congiunti e corali, e alle collaborazioni instancabili, abbiamo fatto progressi significativi nella ricostruzione delle nostre strade, delle nostre case e delle nostre vite. Continueremo allora a onorare la memoria delle vittime, impegnandoci a garantire che nessuno venga dimenticato e che nessuno venga lasciato indietro” conclude Pagano.