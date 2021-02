Atri, incontro tra Anna Kauber e gli studenti dell’Iss Zoli: come é andata

Nell’incontro in diretta Facebook del 9 febbraio la regista si è sottoposta per quasi due ore senza mai risparmiarsi ad un tam tam di domande

ATRI – Il viaggio degli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario “Adone Zoli” di Atri verso il mondo della pastorizia femminile iniziava così…con un post inaspettato e sorprendente della regista Anna Kauber sulla sua pagina Facebook: «Tempo fa, mi chiama la professoressa Alessandra Nuvolone. Mi racconta di avere visto In questo mondo – Il film a Teramo, mi dice che il mio libro “Le vie dei campi” viene utilizzato come testo nelle sue classi dell’ ITA A.Zoli – Istituto Agrario di Atri Te, e che i ragazzi ne sono molto coinvolti. Un po’ titubante, mi chiede se per caso… magari… senza impegno…insomma, se potessi dedicare una mattinata a parlare con loro (online, sic). “Certamente, quando?”.E la prof., questa volta, è restata lei senza parole!!! Ma Alessandra Nuvolone, tu lo sai: cosa c’è di più vitale ed entusiasmante che parlare ai ragazzi di cose belle e giuste?».

E già dal suo incipit si comprendeva quale esperienza emotivamente straordinaria avrebbero vissuto da lì a poco gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario, rapiti dalla forza narrativa della regista italiana Anna Kauber e del suo film “In questo Mondo”, pluripremiato come miglior documentario al 36° TorinoFilmFestival e al Roberto Gavioli 2018. Una finestra spazio-temporale che li avrebbe condotti in un viaggio antropologico lungo quindicimila chilometri, a bordo di una Panda, alla scoperta di cento persone eccezionali: le donne pastore d’Italia!

Il 9 Febbraio 2021 questa opportunità si è concretizzata in diretta Facebook (https://www.facebook.com/102117791199681/videos/2784180591834791) con un’intervista condotta magistralmente dagli studenti, un tam tam di domande puntuali a cui Anna Kauber si è sottoposta per quasi due ore senza mai risparmiarsi, in cui ha raccontato con un mood nostalgico l’universo spartano delle donne pastore, fatto di solitudine e silenzi, ma allo stesso tempo vitale e mai noioso. Diverse nell’approccio rispetto ai loro colleghi uomini, le donne pastore sono donne sensibili e tenaci, biologicamente proiettate verso la maternità, che si prendono cura del loro gregge senza mai darsi per vinte, custodi della straordinaria biodiversità animale e vegatale dei maestosi paesaggi delle nostre montagne.

Una giornata emozionante per i ragazzi dell’Istituto Agrario, giovani adolescenti che condividono con la registra parmigiana l’amore innato per la natura e gli animali, lo studio, la passione e i sacrifici per un progetto di vita vero, unico ed entusiasmante. Grazie Anna Kauber!