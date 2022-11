Anja Lechner e François Couturier in concerto a Teatro Massimo

Venerdì 25 novembre, i due musicisti suoneranno al Teatro Massimo per la stagione di concerti della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”

PESCARA – Venerdì 25 novembre 2022, la stagione di concerti della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” prosegue con il concerto del duo formato da Anja Lechner e François Couturier. In programma, musiche di Anja Lechner, François Couturier, Johann Sebastian Bach, Ariel Ramirez, Henri Dutilleux, Giya Kancheli e Anouar Brahem. I due musicisti tornano a suonare a Pescara dopo lo splendido concerto tenuto sempre per la Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” nel marzo del 2019.

Dopo un decennio di lavoro condiviso nel Tarkovsky Quartet e dopo il disco concentrato sulla musica di Giovanni Battista Pergolesi (registrato con la cantante Maria Pia De Vito e con il percussionista Michele Rabbia), la violoncellista tedesca Anja Lechner e il pianista francese François Couturier hanno iniziato a suonare sempre più spesso in duo, presentando una visione musicale che sintetizza i percorsi che hanno reciprocamente avvicinato i due musicisti.

Anja Lechner è una musicista classica con un forte interesse per l’improvvisazione e François Couturier è un musicista jazz che viaggia sempre più al di fuori di questi confini. Nel loro incontro musicale, i due musicisti cercano connessioni atmosferiche ed espressive tra fonti lontane per creare una musica che riflette e rifrange le sue svariate ispirazioni.

In “Moderato cantabile”, la loro registrazione in duo del 2013, Anja Lechner e François Couturier hanno illuminato alcune affinità musicali e spirituali che legano Komitas Vardapet, George Gurdjieff e Federico Mompou, compositori al crocevia tra Oriente e Occidente. Con “Lontano”, invece, la violoncellista tedesca e il pianista francese ampliano la portata della loro musica. Le esperienze condivise insieme negli ultimi anni hanno permesso loro di far evolvere un’identità musicale distintiva propria del duo, una voce che si riflette sia nei brani originali che nella rilettura di composizioni di Henri Dutilleux, Giya Kancheli o Anouar Brahem, sia nelle esecuzioni delle pagine di Bach che nell’interpretazione dei canti popolari sudamericani.

Biglietti

Il concerto si terrà al Teatro Massimo di Pescara, con inizio alle ore 21. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro.

Prossimo appuntamento

La stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” prosegue, venerdì 2 dicembre, con il concerto del Quartetto Chaos, formazione composta da Susanne Schäffer e Eszter Kruchió al violino, Sara Marzadori alla viola e Bas Jongen al violoncello.