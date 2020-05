Angelo Valori & Medit Voices live streaming l’8 maggio: ecco dove

PESCARA – Sarà l’Arena del Porto Turistico del Marina di Pescara a ospitare domani, venerdì 8 maggio, a partire dalle ore 18.30, il primo grande Evento musicale gratuito per la città e per la regione, tramesso in Live streaming, del maestro Angelo Valori & Medit Voices. Un’iniziativa nata dalla partnership tra l’Ente Manifestazioni Pescaresi e la Spray Records, con l’Associazione Amici dell’Ente Manifestazioni Pescaresi, che l’Azienda Marina di Pescara ha accettato ben volentieri di ospitare nei propri spazi, con il patrocinio morale dell’Assessorato al Turismo e ai Grandi Eventi del Comune di Pescara di Alfredo Cremonese. Una produzione audio-video che si svolgerà ovviamente in totale assenza di pubblico, con i soli artisti presenti sulla scena, 8 cantanti e 4 musicisti, oltre al Maestro Valori e ai tecnici della Spray Records di Belfino De Leonardis, Maurizio Lattanzio e Cesare Albani, che lavoreranno seguendo le indicazioni dettate dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle ordinanze regionali e comunali per l’emergenza Coronavirus, ossia garantendo il rispetto del distanziamento sociale tra gli artisti e i tecnici, e assicurando anche la misurazione della temperatura con il termoscanner prima dell’inizio dell’evento trasmesso in diretta per tutti i protagonisti del Concerto.

“L’iniziativa – hanno spiegato il maestro Valori e De Leonardis – nasce dalla volontà di riavviare uno dei settori professionali che al pari di altri sta soffrendo gravemente la crisi, anche economica, generata dall’emergenza Sars-Covid-19. Ogni giorno assistiamo agli appelli degli operatori di teatri, cinema, di attori, registi, comparse, cantanti, cabarettisti, e molti altri, completamente fermi da oltre due mesi e per i quali, almeno per ora, non si parla di alcuna ripresa delle attività, anzi in alcuni casi si è prefigurata una data che significherebbe la morte stessa del settore delle arti e dello spettacolo, ovvero dicembre 2020.

Nelle scorse settimane abbiamo allora aperto un confronto sereno, consapevoli che, almeno in questa fase, occorre necessariamente trovare una soluzione alternativa, capire come consentire a una categoria professionale che conta migliaia e migliaia di lavoratori, di tornare in scena, di tornare a esibirsi, pur nel rispetto delle norme e delle restrizioni determinate dall’emergenza sanitaria. I protagonisti del mondo dello spettacolo chiedono alle Istituzioni di lavorare, in sicurezza, ma dando loro una chance, al pari di tutti gli altri operatori, e allora noi abbiamo deciso di tentare una sperimentazione, ovvero se il pubblico non può venire in un teatro per assistere a un concerto, porteremo noi il concerto, così come uno spettacolo teatrale, di cabaret o qualsivoglia altra forma di evento, a casa del pubblico.

Quello di venerdì vuole essere un primo momento di ritorno, di ripartenza del settore, vuole essere un atto di coraggio, di speranza, di sprone per tutti i nostri colleghi, un modo per dare voce a tutti coloro che vogliono rimettersi in gioco. E lo facciamo con un evento che ha richiesto un enorme sforzo organizzativo, da parte degli artisti, che di fatto si sono preparati e hanno provato anche in questo caso in collegamento streaming, così come sotto il profilo tecnico, con la messa in campo della migliore tecnologia e attrezzatura per assicurare un evento di assoluto livello. Dovremo fare in modo che il pubblico, che potrà assistere alla manifestazione attraverso le piattaforme social, avrà la sensazione di essere sul posto, con noi, dentro l’Arena del Porto turistico, ad assistere alla manifestazione, come ha sempre fatto sino allo scorso marzo, e per farlo creeremo suggestioni, veramente ‘effetti speciali’, puntando tantissimo oltre che su un repertorio musicale strepitoso e sul virtuosismo vocale e musicale dei nostri artisti, anche sul teatro naturale straordinario offerto dal Marina di Pescara, con le imbarcazioni da diporto e il mare a fare da scenografia, così come il tramonto all’orizzonte e su altre immagini che proietteremo grazie all’utilizzo dei droni. Altro dettaglio da non sottovalutare, la manifestazione sarà a costo zero per la Città, per il pubblico e per la collettività, sarà un omaggio che l’Ente Manifestazioni Pescaresi, la Spray Records, con il Marina di Pescara, faranno alla nostra bella Pescara e ai pescaresi”.

In altre parole gli artisti protagonisti, ossia il maestro Angelo Valori e il Medit Voices si esibiranno gratuitamente. Non solo: “una dedica speciale – hanno aggiunto il maestro Valori e De Leonardis – sarà rivolta, durante lo spettacolo, a tutti coloro che negli ultimi due mesi hanno lavorato ininterrottamente, in modo ancora più intenso del solito, per garantire la nostra sicurezza e tutela durante l’emergenza Covid-19 e per salvare vite umane nelle corsie del nostro ospedale civile, ovvero medici, infermieri, Oss, Polizia municipale, Forze dell’Ordine, Operatori volontari della Protezione civile. E infatti per loro avremo una sorpresa: durante l’evento trasmetteremo anche le foto che nei giorni scorsi abbiamo chiesto loro di scattare tra i reparti, in corsia, sulla strada, ovvero manderemo in onda i volti di coloro che hanno lavorato per tutti noi anonimamente, mettendo spesso a rischio la propria stessa vita e ai quali deve andare il ringraziamento di tutti i cittadini”.

“Il Comune di Pescara e l’assessorato ai Grandi Eventi esprimono innanzitutto il proprio ringraziamento nei confronti dell’Ente Manifestazioni Pescaresi e della Spray Records che hanno deciso di omaggiare la città con un evento che sarà eccezionale ed emozionante – ha sottolineato l’assessore Alfredo Cremonese -. In un momento in cui gli sforzi, anche economici, della macchina amministrativa pubblica sono ovviamente e inevitabilmente concentrati sul sociale, al fine di contenere l’emergenza determinata dal Covid-19, ci sono due organismi che operano nel mondo dello spettacolo che si sono rimboccati autonomamente le maniche investendo loro stessi sulla città dando un esempio straordinario di professionalità, di solidarietà e testimoniando in modo concreto la propria presenza. L’evento di venerdì sarà un test generale, che ci permetterà di sperimentare una delle possibili modalità innovative di fare spettacolo, perché è evidente che l’intrattenimento deve ricominciare per dare una spinta propulsiva all’intero settore. Non è pensabile che si fermi un’intera categoria di lavoratori, che significherebbe cancellare un’intera porzione della nostra stessa economia. Il Comune di Pescara troverà il modo per supportare in modo concreto anche la ripresa di tali iniziative, ripartendo proprio dall’evento di venerdì che va considerato un progetto-pilota e un esempio di partecipazione alla nostra vita civica”.

L’evento del maestro Angelo Valore & Medit Voices prenderà il via venerdì 8 maggio alle ore 18.30. Il gruppo sarà presente con 8 cantanti e 4 musicisti. In un’ora di musica la composizione offrirà il proprio repertorio soul-funk internazionale, alternato ai classici della musica italiana, a partire dai successi di Lucio Battisti, che conta sulla collaborazione con Mogol che ha infatti registrato anche il proprio saluto nel promo dell’evento.

“I Medit Voices – ha spiegato il maestro Valori – nascono da un progetto di produzione e ricerca del Conservatorio di Pescara, il Contemporary Vocal Ensemble: un gruppo vocale sullo stampo di quelli americani, dedito al pop più che al gospel. Poi i ragazzi si sono diplomati e abbiamo costituito così questa nuova formazione, che garantisce loro anche una certa continuità professionale. E nel frattempo abbiamo allargato il nostro ventaglio di riarrangiamenti: oggi ci occupiamo molto più di musica italiana».

La produzione verrà trasmessa gratuitamente in diretta sulle pagine Facebook dell’Ente Manifestazioni Pescaresi e della Spray Records e sul Canale YouTube del Pescara Jazz. Ovviamente non sarà ammessa la presenza del pubblico in rispetto delle prescrizioni anti-Covid 19.