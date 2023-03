Anffas compie 65 anni dalla sua fondazione, open day a Pescara

PESCARA – Domani, 28 marzo Anffas compie 65 anni dalla sua fondazione e, come di consueto, celebra la XVI Giornata Nazionale sulle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. La giornata a tutti i livelli, locale, regionale e nazionale, sarà finalizzata all’informazione e alla sensibilizzazione sui temi della disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo che, in particolare per questa edizione, sarà dedicata alla promozione di un necessario quanto mai attuale avvio di un dibattito sul tema della “transizione inclusiva dei servizi alla persona letta alla luce della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità”. All’interno di tali celebrazioni di livello nazionale si inserisce l’Open Day di Anffas Pescara presso la sede di via Bernini 13 che prevede un programma intenso dalle ore 9,00 alle 18,00, dove le persone con disabilità saranno protagoniste.

Anffas Pescara sarà in diretta on line all’evento di Anffas nazionale in uno spazio dedicato proprio ad un’iniziativa degli autorappresentanti. Verrà raccontata l’esperienza di formazione con l’associazione di protezione civile Val Pescara Odv e la “traduzione” delle informazioni in un opuscolo in linguaggio easy to read (facile da leggere e da capire) relativo all’autoprotezione e mitigazione dei rischi. Il programma prevede una giornata intensa dedicata a tutti, grandi e piccoli.

Si parte la mattina con i laboratori a cura dei Mastriartigiani che metteranno a disposizione degli alunni dell’ “IPSIAS Di Marzio Michetti” le loro competenze nell’ambito dell’artigianato artistico continuando, anche in questa giornata, il percorso intrapreso ormai da tempo. “Ritmi condivisi” poi con gli Africanffas per entrare ancora di più nello spirito di festa e inclusione. Specifici spazi di riflessione e confronto saranno dedicati alle parole dei protagonisti della giornata che racconteranno le loro attività e progetti e ringrazieranno i referenti di Enti e Istituzioni per il lavoro di rete fatto in questi anni a favore dell’inclusione delle persone con disabilità. Per tutta la durata dell’evento sarà possibile visitare la mostra mercato con tante creazioni già a tema pasquale. La mattinata si conclude con il taglio della torta per poi riprendere alle 15,00 con un percorso dedicato a conoscere le tante attività di Anffas. Per le famiglie e i più piccoli ci sarà l’occasione di partecipare ai laboratori artistici e portare a casa la propria creazione.

Partecipazione anche degli allievi e allieve delle scuole calcio Pro Calcio Italia di Villa Raspa di Spoltore e della scuola calcio femminile Magister di Montesilvano da tempo vicini ad Anffas nel percorso di sensibilizzazione e inclusione. Alle 17.30 si torna in scena con gli Africanffas, stavolta insieme agli allievi del corso di percussioni Baobab presso Accademia OSA, ai ragazzi del corso di musica della scuola V.I.T.A., ai ragazzi del laboratorio di Io, Tu… volontari, realizzato con CSV Pescara.