Andrea Petrelli presenta online “Il lupo e il Dragone”: ecco quando

Andrea Petrelli esporrà il contenuto del suo terzo libro sabato 27 novembre sulla pagina Facebook di L’Ab news

L’AQUILA – Verrà presentato online sabato 27 novembre dalle ore 18.00 sulla pagina Facebook di L’Ab news (https://www.facebook.com/labnews.it), il libro “Il Lupo e il Dragone, Diario di un Maestro di Kung fu”, scritto da Andrea Petrelli e pubblicato dal gruppo editoriale L’Espresso.

Ad aprire l’evento, ci sarà l’intervento del Presidente Regionale Comitato Opes Abruzzo e membro di Giunta CONI Abruzzo, Terenzio Rucci.

L’Autore esporrà il contenuto del suo terzo libro, pubblicato dopo “Benvenuto FarWest, Riflessioni sulle arti marziali e la difesa personale oggi” e “Asocial, vivere secondo l’essenziale”, rispondendo anche alle domande del pubblico.

Grazie a questo libro sul kung fu – stile Wing Chun, Andrea Petrelli, Maestro di Arti Marziali e difesa personale, offre validi e importanti esempi di situazioni in cui è necessario ricorrere a tecniche di autodifesa, ma anche diversi esercizi per il rilassamento e consigli per il benessere psicofisico, che vanno ripetuti con costanza e duro lavoro per non perderne i risultati. Il Maestro, infatti, invita a diffidare di chi promuove corsi di difesa personale dalla durata irrisoria per raggiungere facili obiettivi.

Nel volume, sono presenti inoltre rimandi alla tradizione filosofica orientale (come la meditazione), al valore del rispetto, dell’umiltà e dei comportamenti da tenere in società.

Nel libro, sono riportare anche testimonianze dirette dell’Autore e degli allievi della scuola di Petrelli, l’Asd Niwa Kai che svolge la sua attività presso Pizzoli (AQ) e la Città di L’Aquila, che raccontano la loro esperienza con l’arte marziale.

L’opera è diretta sia ai praticanti e che a coloro i quali non hanno mai messo piede in un “dojo”.

A moderare la presentazione, Sonia Fracassi, scrittrice presso l’Ab News e atleta di sport da combattimento.

Il Libro è in vendita nei principali store sia in versione cartacea sia in E-Book.

La partecipazione all’evento è gratuita. Di seguito il link per accedere alla diretta: Presentazione del Libro Il Lupo e il Dragone, Diario di un Maestro di Kung fu. | Facebook