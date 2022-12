Andrea Masciangelo è il nuovo DS del Notaresco Calcio

NOTERASCO – Il Presidente del Notaresco Calcio Luigi Di Battista comunica che, nell’ottica del consolidamento dello staff organizzativo e direttivo della società, ha affidato il ruolo di Direttore Sportivo della stessa ad Andrea Masciangelo, esperto professionista che negli anni scorsi ha collaborato come Team Manager, Direttore Sportivo e Direttore Generale con Francavilla, Renato Curi Angolana, Teramo, Chieti e Vastese.

Così il Presidente del Notaresco Luigi Di Battista: “Abbiamo voluto rafforzare ancor più lo staff direttivo, nel quale il DG Alfredo Natali stava già facendo un ottimo lavoro e nel quale ora potranno fare ancora meglio e di più; Andrea Masciangelo è un ottimo professionista e non ho esitato un attimo. In questo mercato invernale abbiamo già rafforzato la rosa con elementi di spessore e altri importanti innesti arriveranno in questi giorni per essere ancor più competitivi e puntare con decisione alla salvezza”.

Queste le nuove parole del nuovo DS del Notaresco: “Sono orgoglioso di esser entrato a far parte di questa famiglia, ringrazio la società, in primis il Presidente Luigi Di Battista e il Direttore Generale Alfredo Natali, per avermi voluto; mi metterò a disposizione con la massima umiltà per dare una mano in questa che ho subito percepito come una grande famiglia, collaborando a prescindere dai ruoli per poter dare il massimo, auspicando di riuscire a fare insieme qualcosa di importante. Arrivando qui ho trovato una società di primissimo livello e molto organizzata grazie al lavoro fatto dal Presidente Di Battista e dal DG Natali”.