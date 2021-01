“Andrà tutto bene”, i vincitori del concorso dell’Associazione Allegrino

Sono stati proclamati in diretta Facebook tutti i 129 premiati. Sono stati coinvolti 13 istituti scolastici con oltre 1.500 i partecipanti

PESCARA – Proclamati con una diretta Facebook i vincitori della 16esima edizione del concorso promosso dall’Associazione “Domenico Allegrino” Odv e dedicata quest’anno al tema “Andrà tutto bene”, un’affermazione carica di fiduciosa certezza in un periodo in cui l’umanità sta affrontando una prova durissima causata dalla pandemia in corso. 129 i vincitori che hanno scritto poesie, realizzato disegni, testi e fotografie sull’argomento e che saranno premiati con un attestato di partecipazione e il calendario che l’organizzazione di volontariato realizza ogni anno per raccogliere i lavori premiati. “Sono state realizzate opere cariche di umanità e speranza, che veicolano messaggi positivi e il fortissimo desiderio di tornare alla vita di prima, ai baci, agli abbracci, alle strette di mano e alle uscite con gli amici – spiega Antonella Allegrino, fondatrice dell’associazione – Molta gratitudine è stata espressa nei confronti di medici e infermieri, veri eroi che combattano in prima linea la battaglia contro il nemico Covid. Sono ritratti in numerosi disegni e citati in varie poesie. Diversi i ragazzi che hanno manifestato un profondo disagio per la lontananza dalla scuola, per la didattica a distanza e per la mancanza di socialità e vicinanza agli amici”.

Al concorso hanno preso parte gli alunni e i docenti delle scuole di Pescara, Montesilvano, Vasto (Chieti), Capestrano e Navelli (L’Aquila) appartenenti a 13 istituti comprensivi e circoli didattici, 20 scuole. Oltre 1.500 i lavori presentati da bambini e adulti. Nelle sedici edizioni continuative del concorso sono stati oltre 21mila gli studenti e gli adulti che hanno partecipato per un totale di circa 26mila lavori presentati. L’ideazione dell’iniziativa e la collaborazione con le scuole hanno consentito all’associazione di sollecitare riflessioni e sensibilizzare le giovani generazioni su temi di attualità e sull’importanza dei valori dell’essere umano.

L’Associazione “Domenico Allegrino” Odv, nata nel 2004 a Pescara, si ispira a una persona che ha creduto nella solidarietà come missione e ha operato, dandone esempio concreto, in ogni aspetto della propria vita. L’associazione interviene per promuovere e sostenere attraverso la soddisfazione di bisogni reali, il valore dell’essere umano e per contribuire a diffondere la cultura della solidarietà.

Nomi dei vincitori

Opere adulti

Armando Di Bucchianico, Giorgia Reale, Aurora Cirulli, Claudia Ruscitti, Annalaura Trinetti, Leandro Sabatini

Vincitori scuole

Istituto comprensivo Pescara 1, dirigente Teresa Ascione.

Scuola secondaria di primo grado Foscolo- Fermi: Emanuele D’Aurora, Azzurra Della Rovere, Angel Crescitelli, Gaia Carozza, Nathan Rossoni, Mattia Cuoco

Istituto comprensivo Pescara 2, dirigente Mariagrazia Santilli.

Primaria Alpi: Sara Tao Tosques, Daniele Paolo Carulli, Eleonora Della Penna, Cristiano Lino Di Enzo, Andrea Di Diego, Luca Di Palagiano, Noemi Vittoria Troisi, Flavia Ferrante.

Primaria Flaiano: Lisa Piersante, Sarah Pellicano’. Scuola secondaria di primo grado Colonna: Carlotta Poliandri, Vittoria Zinno, Alessio Petrini, Elio Abatematteo, Francesca Gaeta, Emanuela Marcheggiani, Vittoria Fonzi, Federico Di Renzo, Alessia Di Biasio

Istituto comprensivo Pescara 4, dirigente Daniela Morgione.

Scuola secondaria di primo grado Pascoli: Laura D’Andrea, Andrea Galasso, Rebecca Morelli, Federico Genualdo, Antonio Lucido, Sofia Paolantonio, Giulia Febo, Sofia Spella, Matilda Toma.

Istituto Comprensivo Pescara 5, dirigente Daniela Massarotto.

Primaria Via Cavour: Eleonora Puntillo, Federica Febo, Eleonora Simeone

Primaria Gioberti: Emanuele Fulgenzi, Maria Sole D’Angelo, Valerio Di Fabio, Gea Di Marcantonio, Flavia Del Piano, Alessandro Russo, Andrea Ginestra.

Istituto Comprensivo Pescara 6, dirigente Mariella Centurione.

Scuola secondaria di primo grado Croce: Giulia Di Blasio, Francesco Giacintucci

Istituto comprensivo Pescara 7, dirigente Rossella Di Donato.

Primaria La Porta: Anthony Cantelmi, Ginevra Paolemilio. Primaria 11 Febbraio ‘44: Emma Di Maio, Azzurra Di Fabio, Aurora Canale, Gaia Grillo. Scuola secondaria di primo grado Antonelli: Sofia Marcone, Matteo Mancini, Chiara Di Fermo, Siria Ballone, Angelica Iezzi, Marta Di Giampietro, Ilaria Pia Vitto, Elena Pelagatti, Sara Della Pelle

Istituto comprensivo Pescara 8, dirigente Valeriana Lanaro.

Scuola secondaria di primo grado Tinozzi:Ilaria Silveri, Angelica Berti, Martina Maurizio, Francesca Simone, Ludovica Sità, Elena Iannelli, Cecilia Smigliani, Nicolò Sulpizio, Matilde Mazza, Claudio Romagnoli

Istituto comprensivo Pescara 10, dirigente Stefania Petracca.

Primaria Gescal – Montale: Dumitru Sebastian Lisita, Francesco Leon D’Intino

Liceo Artistico Misticoni – Bellisario, dirigente Raffaella Cocco.

Lorenzo Pineto, Ester Di Tecco, Federica Ranieri, Brenda Andreoli, Vanila Iodice, Alessio Giansante, Rebecca Mancini, Giulia Fiorenza, Claudia Fuiano, Giulia Manzoli, Chiara Tardino, Mariska Baas, Luca Zuccarini, Claudia Perilli, Fabrizio Gasbarro, Silvia Agresta, Lorenzo Tolli, Marta D’Alberto, Sveva Ranieri, Jacopo Samuele

Istituto comprensivo statale Villa Verrocchio, Montesilvano, dirigente Enrica Romano

Scuola secondaria di primo grado Villa Verrocchio: Maria Di Francesco, Elia Gutesa, Alessandro Saliou Beye, Giorgia Di Tommaso, Alessandro Bastianelli, Roberta Breda, Emmanuele Panzera, Caterina Cusano, Alessio Carletti, Serena Di Cesare, Emanuele Salone, Nicole Marrana

Istituto comprensivo Delfico, Montesilvano, dirigente Vincenza Medina

Scuola primaria Di Blasio: Angelica Vellante, Nicholas Di Giacomo

Scuola secondaria di primo grado Delfico: Sara Palazzo, Dario Tocco

Istituto comprensivo di Navelli (Aq), dirigente Alessandra De Cecchis

Primaria di primo grado di Navelli (Aq): Giacomo Pascal Di Felice. Primaria di Capestrano (Aq): Ennio Molina, Filippo Secinaro, Albert Gabriel Butulan

Nuova Direzione didattica di Vasto (Ch), dirigente Concetta Delle Donne.

Primaria Incoronata: Fabiola Zappone, Maria Rosa Stivaletta, Antonio Danzi, Simone D’Adamo, Ilaria Sticca, Viola Mormile, Angelica Cane, Natalia Silvia Chielli, Sadek Ben Mansour, Francesco Di Berardino