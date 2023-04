Ancona – Pescara Pallanuoto 14-8: il racconto del match

ANCONA – Nulla da fare per il Pescara Pallanuoto, che nonostante una buona prestazione perde per 14-8 nella vasca dell’Ancona e vede i play-out molto vicini, complice il successo del Latina sulla Lazio. I biancazzurri, decimati da assenze e squalifiche, tra cui quella del capitano Carlo Di Fulvio e del portiere Stefano Morretti, giocano una partita gagliarda al Passetto, partono male, recuperano, sfiorano il meno 1 per poi cedere negli ultimi minuti. Fare di più, con una squadra imbottita di giovani, era difficile, ma è chiaro che il Pescara deve fare i conti con una classifica sempre precaria. Da registrare inoltre un colpo al dito di una mano per Davide Giordano, che adesso dovrà sottoporsi ad accertamenti.

Ancona subito in gol con Pantaloni, la doppietta di Bartolucci e Tommaso Milletti, che segna anche in avvio di secondo tempo. Poi il Pescara risponde grazie a Micheletti, Mancini e De Vincentiis, quindi reti di Bartolucci, Sabatini e Mattia Milletti prima dei gol di De Vincentiis e Mancini. Dopo la pausa reti di Alessandrelli e Mancini, mentre nell’ultimo quarto trovano la rete Pieroni, due volte De Vincentiis, Sabatini, Bartolucci, Mattia Milletti e Valeri.

“Non posso rimproverare nulla ai ragazzi sotto il profilo dell’impegno” dice a fine partita mister Franco Di Fulvio, oggi assente per squalifica e sostituito dal vice Arnaldo Castelli. “Siamo partiti male, poi la squadra ha preso fiducia. Abbiamo avuto con De Vincentiis la palla del 10-9, dove probabilmente c’era anche rigore per noi. Sull’azione successiva loro hanno fatto il +3 e la gara è finita”. E ancora: “Questo è il momento di compattarci perché l’obiettivo salvezza è ancora raggiungibile”.

PARZIALI: 4-0, 4-5, 1-1. 5-2

VELA ANCONA: Firmani, Marini, Baldinelli F., Pantaloni (1), Baldinelli G., Alessandrelli (1), Milletti M. (2), Breccia, Milletti T. (2), Bartolucci (4), Sabatini (2), Pieroni (1), Valeri (1). All. Pace

PESCARA PALLANUOTO: Prosperi, Mancini (3), Cipriani, Furio, De Luca, Cerasoli, Giordano, Castagna, Micheletti (1), De Vincentiis (4), Pelliccione, Ercolani, Dell’Elce. All. Castelli