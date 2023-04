GIULIANOVA – Domenica, 30 aprile, tornano i laboratori di manipolazione della carta di GiocaCultura, il ciclo di attività ri-creative per i giovanissimi a cura del Polo Museale e della Biblioteca civica “Vincenzo Bindi”.

A partire dalle 16:30, nella Biblioteca civica di corso Garibaldi , prenderà infatti vita il laboratorio “Il drago dalle sette teste”, che unisce folklore e attività laboratoriali di pop-up. L’attività, curata da Irene Speziale e riservata a bambini tra 5 e 11 anni, prevede di realizzare insieme un’illustrazione animata con parti di carta in movimento che rappresenti il drago dalle sette teste, animale fantastico dell’omonima fiaba che sarà letta nella forma narrata dal popolo abruzzese, anche se conosciuta in tutto il mondo in varie versioni. Gennaro Finamore raccolse molte fiabe della nostra regione, pubblicandole in lingua dialettale in due volumi dal titolo “Tradizioni popolari abruzzesi” che possiamo trovare anche nella Biblioteca “Bindi”.

Per informazioni sui costi ed effettuare le prenotazioni, obbligatoriamente entro sabato 29 aprile, è possibile chiamare il numero 085 8021290 o scrivere a museicivici@comune.giulianova.te.it.

Si ricorda inoltre che la Pinacoteca civica casa museo “Vincenzo Bindi” è aperta alla visita il sabato, la domenica e i festivi, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.

Tutti gli aggiornamenti sugli appuntamenti di GiocaCultura e non solo, sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram del Polo Museale Civico di Giulianova e della Biblioteca “Bindi” e sui siti web pinacotecabindi.it e visitgiulianova.com.