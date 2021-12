Diretta Ancona Matelica – Pescara: dove vedere la partita in tv e streaming

Mercoledì 22 dicembre alle 18 si gioca Ancona Matelica – Pescara, gara valida per la 20° giornata di Serie C. Dove poter vedere la partita

ANCONA – Tra le gare in programma per la ventesima giornata di Serie C c’é anche Ancona Matelica – Pescara, che si giocherà mercoledì 22 dicembre con calcio di inizio previsto per le ore 18.00. I marchigiani vengono dalla vengono dal successo casalingo per 3-1 contro la Vis Pesaro e in classifica sono quarti con 31 punti, frutto di nove vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte e con 34 gol fatti e 24 subiti. A pari merito troviamo proprio gli abruzzesi, con un cammino di otto partite vinte, sette pareggiate e quattro perse; nel turno precedente hanno vinto di misura sul campo dell’Imolese. Sono trentacinque i precedenti complessivi tra le due compagini con il bilancio di tredici vittorie dell’Ancona, dieci pareggi e dodici affermazioni del Pescara; nel match d’andata, lo scorso 28 agosto allo stadio Adriatico, gli abruzzesi si imposero cin il risultato di 2-1.

DIRETTA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 18.00 si potrà seguire la diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 17.00 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Ancona Matelica – Pescara, valida per la diciannovesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.

I convocati dell’Ancona Matelica

Avella, Bianconi, Canullo, D’Eramo, Delcarro, Di Renzo, Faggioli, Farabegoli, Gasperi, Iannoni, Iotti, Masetti, Maurizii, Moretti, Noce, Rolfini, Ruani, Sabattini, Sereni, Tofanari, Vitali.

I convocati del Pescara

14 Iacobucci Alessandro, 22 Sorrentino Alessandro, 23 Cancellotti Tommaso, 18 Drudi Mirko, 38 Frascatore Paolo, 5 Illanes Julián, 28 Ingrosso Gianmarco, 29 Nzita Mardochee, 3 Rasi Alessio, 27 Veroli Davide, 13 Zappella Davide, 16Diambo Amadou, 8 Memushaj Ledian, 21 Pompetti Marco, 6 Valdifiori Mirko, 24 Bocic Milos, 52 Chiarella Marco, 97 Clemenza Luca, 7 D’ursi Eugenio, 30 De Marchi Michael, 9 Ferrari Franco, 17 Rauti Nicola

Le dichiarazioni di Colavitto alla vigilia

“Oltre alle prestazioni in questo momento stanno arrivando anche i tre punti – ha commentato mister Colavitto al termine della rifinitura – e questo è importante. Domani affronteremo una squadra blasonata, che con il passar dei mesi si è sempre più calata in questa categoria ed è molto migliorata rispetto all’inizio. Per noi sarà una gara dal tasso di difficoltà enorme, come lo sono tutte, ma la giocheremo in casa nostra e proveremo a fare del nostro meglio. I 31 punti conquistati sono un bottino importante e ci inorgogliscono, sono stati tutti meritati e frutto di un grande lavoro quotidiano. La cosa che mi fa più piacere è che la squadra, anche di fronte alle difficoltà, si è sempre rialzata e ha sempre reagito. I gironi di ritorno però sono un campionato a parte ed i punti inizieranno a pesare ancora di più, sia per chi lotta per la parte alta, sia per chi lotta per la parte bassa della classifica. Vedremo domani il campo cosa dirà”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Samuele Andreano della sezione di Prato, coadiuvato dagli assistenti Nicola Morea di Molfetta di Bari e Manuel Marchese di Pavia, Quarto Ufficiale Matteo Dini di Città di Castello.

La presentazione del match

QUI ANCONA MATELICA – Assenti per infortunio Berardi e Del Sole; rientra Iannoni che ha scontato il turno di squalifica. Colavitto dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 e quindi con Avella in porta e difesa composta dalla coppia centrale Masetti-Iotti e ai lati da Tofanari e Di Renzo. A centrocampo Gasperi, D’Eramo e Iannoni. Tridente offensivo composto da Rolfini, Faggioli e Sereni.

QUI PESCARA – Per Auteri probabile modulo 3-4-3, con in porta Sorrentino; difesa composta da Illanes, Ingrosso e Veroli. A centrocampo troviamo invece Diambo e Rasi; sulle fasce Zappella e Rasi . Tridente offensivo composto da Clemenza, Ferrari e D’Ursi.

Le probabili formazioni di Ancona Matelica – Pescara

ANCONA MATELICA (4-3-3) Avella; Tofanari, Masetti, Iotti, Di Renzo; D’Eramo, Gasperi, Iannoni; Rolfini , Faggioli, Sereni. Allenatore: Colavitto

PESCARA (3-4-3): Iacobucci; Illanes, Drudi, Ingrosso; Cancellotti, Rasi, Diambo, Rasi; Clemenza, Ferrari, D’Ursi. Allenatore: Auteri.