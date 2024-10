Anche l’Abruzzo al G7 sui temi dell’inclusione e della disabilità

ASSISI (PG)- “Grazie alla visione del Ministro Alessandra Locatelli (supportata da tutto il Governo) i temi dell’inclusione e della disabilità sono stati messi al centro dell’attenzione del G7 per definire gli obiettivi dell’Agenda internazionale. In una conferenza di alto profilo che, per la prima volta, si apre alla comunità per accogliere istanze, idee e iniziative, l’Abruzzo è presente per recepire le novità sul tema del sociale e per promuovere una politica volta a garantire la piena realizzazione del potenziale di ogni individuo”.

Questo il commento di Roberto Santangelo, assessore al Welfare della Regione Abruzzo, in occasione del G7 sui temi dell’Inclusione e la Disabilità che si è aperto oggi, 14 ottobre 2024, ad Assisi (PG).

“In linea con l’azione del Governo di Centrodestra, la Regione Abruzzo intende prendere parte alla costruzione di una comunità realmente inclusiva, nel rispetto dei princìpi sanciti dalla Costituzione che tutelano la dignità umana, affinché sia assicurato il pieno sviluppo della persona. L’assessorato regionale – sottolinea Santangelo – è pronto a calare sul territorio abruzzese le novità introdotte con la riforma della disabilità come l’approccio multidimensionale e personalizzato e il “Progetto di vita” per accompagnare l’inserimento nel mondo del lavoro. Raccogliendo le ‘best practices’ attuate nel mondo e lavorando in sinergia con gli enti e le associazioni che operano nel sociale, è possibile avviare delle progettualità che favoriscano la piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica delle persone con disabilità” conclude l’Assessore regionale.