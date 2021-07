Anas, lavori sulla SS Tiburtina Valeria tra Popoli e Corfinio

I lavori si sono resi necessari per il miglioramento del tracciato e per la deviazione attiva dal 6 luglio al 6 agosto

L’AQUILA – Per consentire i lavori di miglioramento del tracciato, avviati da Anas (Gruppo FS Italiane) lungo la strada statale 5 “Tiburtina Valeria”, a partire da oggi, martedì 6 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra i km 176,500 e 180,800, ricadente nei comuni di Popoli (PE) e Corfinio (AQ).

Gli interventi riguardano l’ampliamento della sede stradale, la rettifica di curve, il livellamento altimetrico della statale e la sistemazione degli incroci con strade vicinali, innalzando gli standard di sicurezza dell’infrastruttura. In particolare, la chiusura è necessaria per consentire gli interventi di raccordo fra la viabilità esistente e la viabilità in progetto, che attualmente si trovano su livelli sfalsati.

Le chiusura sarà attiva dalle 8.30 del 6 luglio fino alle 17:00 del 6 agosto. Il traffico sarà deviato sui seguenti percorsi alternativi, con indicazioni sul posto:

In direzione Pescara:

1) per i veicoli di massa a pieno carico inferiore a 7,5 tonnellate e per i mezzi pubblici è previsto il percorso alternativo che parte dalla rotatoria di Corfinio al Km 176,400 della SS 5, prosegue lungo la SS 5 fino al bivio per Vittorito (Km 172,000), continua sulla viabilità provinciale per Vittorito e Popoli e rientra sulla SS 5 a Popoli, in corrispondenza della chilometrica 181,000;

2) per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate è prevista la deviazione lungo il tratto di A25 “Strada dei Parchi” compreso fra i caselli di Pratola Peligna e Torre de’ Passeri;

In direzione Sulmona:

1) per i veicoli di massa a pieno carico inferiore a 7,5 tonnellate e per i mezzi pubblici è previsto il percorso alternativo che parte dal Km 181,000 della SS 5 (bivio per Vittorito), procede sulla viabilità provinciale per Vittorito e Corfinio, rientra sulla SS 5 al Km 172000, in corrispondenza del bivio per Raiano-Corfinio, e prosegue sempre sulla SS 5 in direzione Sulmona fino alla rotatoria di Corfinio (Km 176,400);

2) per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate è prevista la deviazione lungo il tratto di A25 “Strada dei Parchi” compreso fra i caselli di Bussi e Pratola Peligna.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 6,1 milioni di euro.

Anas ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.