ANA Sulmona, contributo dalla Regione per l’acquisto di un mezzo

All’interno del bilancio 2021 c’é anche un contributo per l’acquisto di un mezzo destinato alle attività di Protezione Civile

SULMONA – Riceviamo e pubblichiamo una nota pervenuta dall’Associazione Nazionale Alpini una nota sul contributo economico a suo favore da parte della Regione Abruzzo finalizzato alla compartecipazione economica per il rinnovo del parco mezzi.

“Il contributo è stato concesso grazie alla attività che il nostro gruppo svolge da anni in ambito sociale e in particolare a quella fatta durante il lockdown di Marzo. Abbiamo manifestato al consigliere regionale del Movimento 5 Stelle la necessità di un nuovo mezzo per le nostre attività di Protezione civile. Il consigliere e tutto il gruppo consiliare del M5S in Regione Abruzzo, compresa la nostra esigenza, si sono immediatamente attivati.

Ieri in Regione è stato votato il bilancio 2021 ed all’interno dello stesso vi è un contributo a firma del Consigliere del M5S Giorgio Fedele di €10.000 che impegna la Regione Abruzzo alla compartecipazione economica per l’acquisto di un nuovo mezzo da utilizzare per le attività di Protezione Civile del nostro Gruppo. Un risultato raggiunto grazie al lavoro di tutti i volontari verso la cittadinanza ed alla sensibilità del Consigliere Regionale Giorgio Fedele (M5S), nonchè di tutto il Consiglio per averlo approvato”.