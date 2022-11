Ampliata l’area cani del Parco Giovanni Paolo II a Montesilvano

MONTESILVANO – L’amministrazione comunale sta portando avanti alcuni lavori di riqualificazione dei parchi cittadini, a breve verrà consegnata la nuova area cani del Parco Giovanni Paolo II e tra qualche giorno partiranno i lavori in due aree verdi della città.

“Stiamo ampliando l’area cani all’interno del Parco Giovanni Paolo II inserendola in un contesto migliore, più pianeggiante e ampliando lo spazio dedicato agli amici a quattro zampe con una fontana per l’acqua e delle panchine – ad annunciarlo l’assessore al Verde pubblico, Alessandro Pompei che parla anche di altri due lavori importanti – . Nell’ottica della riqualificazione dei parchi cittadini, che la nostra amministrazione comunale, sta portando avanti da diversi mesi, con l’acquisto di nuovi giochi e il miglioramento del verde inizieremo tra pochi giorni i lavori al Parco Di Resta, in via Mincio, per il quale sono stati stanziati 60mila euro, mentre per il Parco Pertini in via Salieri la spesa di restyling ammonta a 45mila euro. Gli interventi si potranno effettuare grazie ai fondi del Decreto Sud, che ha previsto per la nostra città 60 mila euro per 5 anni. Con il rup comunale Giuseppe Maggiore e la ditta incaricata abbiamo svolto un sopralluogo in cui abbiamo riscontrato diverse problematiche: la pavimentazione dissestata, il terreno con delle buche e alcuni giochi danneggiati, oltre alla recinzione divelta. Per il parco Pertini di via Salieri interverremo invece sul campetto dell’adiacente area polisportiva”.