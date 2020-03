Al Teatro Saliceti di Ripattoni di Bellante va in scena Amori amari

Lo spettacolo di sabato 7 marzo vuole far riflettere su un tema molto delicato, e purtroppo sempre di attualità, quale la violenza sulle donne

BELLANTE (TE) – Sabato 7 marzo, a partire dalle ore 21:00 presso il Teatro Saliceti di Ripattoni di Bellante andrà in scena, con il patrocinio del Comune di Bellante, lo spettacolo “Amori Amari”, progetto teatrale a sfondo sociale che l’Associazione culturale “Bon Ton” di Bellante ha proposto, in questi anni, in diversi comuni di Abruzzo e Marche riscuotendo un grandissimo successo e si inserisce nella campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere e il femminicidio che l’Associazione porta avanti.

“La nostra Amministrazione, da sempre molto sensibile verso il tema della violenza sulle donne, ha deciso di riproporre questo spettacolo perché si tratta, come sempre, di una importante occasione per riflettere, in vista del 8 marzo, giornata in cui si celebra la Festa della Donna, su di un tema molto delicato, e purtroppo sempre troppo di attualità, quale la violenza sulle donne” dichiara il Vice-Sindaco ed Assessore alla Cultura, Teresa Di Berardino. “La rappresentazione, diretta e fortemente voluta dalla nostra amica e concittadina, Anna Di Paolantonio, Presidente dell’Associazione “Bon Ton”, è un meraviglioso momento di confronto e riflessione perché mira dritto al cuore di ognuno di noi e, fra recitazione, reading e passi di danza e tanta musica. L’ingresso è gratuito e invitiamo tutti i nostri concittadini a partecipare numerosi”.

Nel corso della serata ci sarà anche l’istallazione di un’opera tematica dell’artista Giuseppina Michini.