Amichevole Pescara – Ternana 1-0: risultato e highlights [VIDEO]

PINETO – Successo per 1-0 del Pescara nell’amichevole disputata ieri pomeriggio al centro sportivo di Pineto contro la Ternana. Decisiva una rete di Galano al 25mo minuto del primo tempo: su palla recuperata da Diambo filtrante per il compagno che conclude con il mancino dal limite e palla che dopo un rimbalzo inganna Iannarilli infilandosi alla sua sinistra molto vicino al primo palo.

Tra le azioni degne di nota troviamo al 17′ un colpo di testa del neo acquisto Ceter in area su traversone dalla sinistra di Masciangelo. Quindi è Valdifiori un minuto 24 a imbeccare Scognamiglio in area ma Iannarilli è bravo ad anticiparlo in uscita. Allo scadere di tempo su angolo di Valdifiori c’è ancora Scognamiglio pericoloso in anticipo sul portiere ma fallisce il bersaglio.

Nella ripresa subito un interessante spunto di Ceter che dopo una serie di finte si vede salvare la conclusione ravvicinata dal piede di Iannarilli. Umbri pericolosi al 14′ quando su cross di Furlan prova la giocata con il tacco Vantaggiato ma ottimi riflessi di Del Favero. Prima dello scadere da registrare da una parte Falletti che non approfitta di una chance su corner e dall’altra scambio tra Masciangelo e Galano con quest’ultimo che alza la mira.



FORMAZIONI

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo, Ventola, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo, Omeonga, Valdifiori, Diambo, Galano, Maistro, Ceter. A disposizione Radaelli, Elizalde, Busellato, Crecco, Borrelli, Belloni, Quaquarelli, Longobardi, Del Favero

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli, Defendi, Suagher, Bergamelli, Sini, Paghera, Salzano, Partipilo, Torromino, Furlan, Vantaggiato. A disposizione Vitali, Russo, Ferrante, Proietti, Niosi, Marilungo, Damian, Falletti, Onesti

Foto tratta dalla pagina Facebook del Delfino Pescara Calcio