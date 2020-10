Amichevole Pescara Basket – Sambenedettese: il report del match

Coach Vanoncini: “sto continuando a vedere miglioramenti costanti soprattutto dai piu’ giovani. Stiamo andando nella direzione giusta e vogliamo continuare così”

PESCARA – Importanti e confortanti segnali di crescita anche nella sesta amichevole pre-stagionale per il Pescara Basket, che nella giornata di sabato 24 Ottobre ha affrontato tra le mura amiche del Pala Aterno Gas & Power la Sambenedettese di coach Alfredo Minora, formazione inserita nello stesso girone dei biancazzurri nel prossimo campionato di Serie C Gold.

Coach Vanoncini ha potuto schierare tutti i suoi uomini a propria disposizione ed ha potuto concedere ampio minutaggio anche ai più giovani come Najafi (2002), Traorè (2003), Seye e Perella (entrambi classe 2004), ricevendo risposte più che positive e potendo constatare progressi evidenti circa la crescita complessiva di tutto l’organico.

“E’ stata sicuramente una partita molto utile – afferma il tecnico biancazzurro dopo la contesa – perché mettere alla prova tutti gli apprendimenti che cerchiamo di fare negli allenamenti contro altre squadre è molto importante e sto continuando a vedere dei miglioramenti costanti soprattutto dai più giovani, che è la cosa che ci conforta maggiormente. I più esperti stanno acquisendo sempre più consapevolezza del proprio ruolo e si prendono le responsabilità giuste. Stiamo andando nella direzione giusta e vogliamo continuare così.”

Due giorni di riposo, adesso, per Capitanelli e compagni, in attesa di capire quali saranno le imminenti decisioni governative riguardo l’attività dei vari campionati e l’eventuale modalità di prosecuzione degli allenamenti, che stando alle bozze pubblicate sugli organi di stampa non sembrano propriamente positive per l’intero movimento.