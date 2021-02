L’Amicacci Giulianova fa il bis contro la Dinamo Lab Sassari: la cronaca

Al PalaCastrum un match emozionante, risolto da un buzzer beater di Raimund Beginskis. Sabato in programma la sfida contro la Santo Stefano Avis

GIULIANOVA – Una partita che da subito vede i sardi mettere in difficoltà la squadra di casa con una gran difesa. Gli ospiti abbozzano una fuga con i canestri dell’azzurro Spanu e del brasiliano De Miranda, ma nel finale di primo quarto viene ristabilita la parità grazie alle giocate nel pitturato di Gharibloo e Cavagnini (9-9). Nel secondo quarto l’Amicacci sale di colpi in attacco affidandosi alla tecnica di Beginskis e Cavagnini, ma non riesce a trovare continuità per prendere il largo. Sassari resiste e il primo tempo si chiude sul 24-19 per Giulianova: punteggio basso ma grande intensità con le squadre che lottano su ogni pallone.

La ripresa parte bene per l’Amicacci che trova il parziale, lanciato dal solito Cavagnini, fino a toccare il +15 con i canestri dalla distanza di Minella e Beginskis. Sassari si affida a De Miranda e Villafane per restare in partita, riuscendo a ridurre lo svantaggio in chiusura di il terzo quarto (43-31). Nel quarto quarto la Dinamo ricuce le distanze in maniera preponderante con i canestri di Villafane e le triple di Spanu e De Miranda. Si entra negli ultimi 4 minuti e il brasiliano si ripete regalando il clamoroso sorpasso ospite (47-49). La reazione di Giulianova passa per Matteo Cavagnini e Raimund Beginskis, che riportano in parità gli abruzzesi. Sassari non sfrutta al meglio i tiri liberi e sempre Cavagnini firma il vantaggio. Risponde Gustavo Villafane con un gran tiro quando mancano pochi secondi al termine ma nell’ultimo possesso arriva il canestro allo scadere della guardia lettone a regalare la vittoria all’Amicacci.

Un epilogo che infonde entusiasmo di una partita non semplice, anche a causa dell’assenza di un elemento fondamentale come Galliano Marchionni, contro un avversario che si è dimostrato di spessore grazie al talento e l’esperienza internazionale dei suoi due sudamericani. Per la squadra allenata da Andrea Accorsi e Ozcan Gemi è però già tempo di pensare al prossimo impegno: sabato (ore 16) è in programma il derby dell’Adriatico a Porto Sant’Elpidio contro la Santo Stefano Avis, grande favorita per lo scudetto, in quella che è ormai una classica del basket in carrozzina italiano.

Tabellino

Deco Group Amicacci Giulianova: Beltrame 3, Awad, Beginskis 16 (6 ass + 5 rec), Gemi, Blasiotti, Minella 8, Gharibloo 7 (13 reb), Ferroni, Labedzki, Ion, Cavagnini 21 (11 reb). All: Accorsi e Gemi.

Dinamo Lab Sassari: Magrì 2, Spanu 9, Pellegrini 5 (10 reb), De Miranda 21 (18 reb), Caiazzo 2, Angelozzi, Quaranta, Vallafane 14, Rovatti. All: Biasin.

Serie A – Risultati 2° giornata

Girone A

Deco Group Amicacci Giulianova – Dinamo Lab Banco di Sardegna 55-53

Studio 3A Millennium Padova – S. Stefano Avis 37-92

Girone B

Farmacia Pellicanò BiC Reggio Calabria – Key Estate GSD Porto Torres 49-82

UnipolSai Briantea84 Cantù – Special Bergamo Sport Montello 66-35