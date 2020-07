Amiamo Liberi/e, manifestazione a Villa De Riseis il 13 luglio

“Sarà una utile opportunità per fare chiarezza una volta per tutte, e sottolineare gli aspetti, i contenuti, le implicazioni del provvedimento”

PESCARA – Si terrà lunedì 13 luglio a Pescara, alle 19 a Villa De Riseis, la manifestazione “Amiamo Liberi/e”, organizzata dal Partito Democratico, dalle Democratiche e dai Giovani Democratici abruzzesi. L’iniziativa è a sostegno dell’approvazione della legge contro l’omolesbobitransfobia e misoginia. Vi parteciperanno anche il deputato Alessandro Zan (primo firmatario della proposta di legge) la senatrice Monica Cirinnà, il giurista Angelo Schillaci.

“Un’altra grave aggressione che nei giorni scorsi ha portato Pescara sulla cronaca nazionale – si legge nella nota di presentazione del Dipartimento Politiche di genere e Diritti del PD Abruzzo – sia per le violenze fisiche subite dalla vittima che per le violenze politiche, testimoniate dai silenzi, dalle sottovalutazioni o peggio dalle manipolazioni bugiarde, rendono questa iniziativa particolarmente impellente, così come impellente è l’approvazione di una legge che costituisca finalmente un argine di civiltà. Sarà una utile opportunità per fare chiarezza una volta per tutte, e sottolineare gli aspetti, i contenuti, le implicazioni del provvedimento: va ribadito con forza che con l’approvazione della legge Zan non verrebbe punita ogni opinione, ma solo quelle che istigano alla discriminazione e alla violenza”.