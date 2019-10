“Amatevi è gratis”, ripristinata l’opera di Graziano Fabrizi a Montesilvano

Pompei: “Ringrazio Graziano Fabrizi che non si è preso d’animo e ha rilanciato mettendosi subito a lavoro per donare l’opera alla collettività“

MONTESILVANO – L’artista montesilvanese Graziano Fabrizi, docente di disegno e storia dell’arte, dopo il danneggiamento della sua opera, avvenuto un mese fa, non si è perso d’animo e si è messo subito al lavoro per ripristinarla e per donarla di nuovo alla città di Montesilvano.

“La vandalizzazione era avvenuta in via San Francesco, in pieno centro a Montesilvano lo scorso settembre – racconta l’artista montesilvanese Fabrizi -, grazie alla sensibilità di alcuni privati l’ho ripulita e consegnata di nuovo al Comune. Inauguriamo ancora una volta “Amatevi è gratis”, che torna al suo splendore e se vogliamo anche migliorata. Era necessario dare una risposta immediata all’inciviltà di coloro che si sono divertiti a disegnare un simbolo politico su un prodotto artistico che non ha nulla a che fare con un partito o un movimento politico. L’unica maniera era di rispondere con il colore e con senso civico. Per questo ringrazio l’azienda Nuova Grafica di Montesilvano, che appena dopo lo sfregio, ha voluto ripristinare il mio lavoro accollandosi tutti i costi di realizzazione e di montaggio. “Amatevi è gratis” è anche interattiva: attraverso il sistema del Qr code è infatti possibile avere informazioni, guardare le foto e leggere i commenti sull’opera”.

Soddisfatto l’assessore Alessandro Pompei che ha ringraziato l’artista: “Ringrazio Graziano Fabrizi che non si è preso d’animo e ha rilanciato mettendosi subito a lavoro per donare l’opera alla collettività. Esemplare anche la tempistività con la quale è intervenuta un’azienda privata, un buon esempio di collaborazione e di cittadinanza attività. Quando c’è disponibilità e valore la risposta è garantita e arriva sempre in breve tempo. Imbrattare in maniera così becera è stato un atto di grande vigliaccheria che abbiamo immediatamente condannato, ma il senso di responsabilità e le belle intenzioni hanno prevalso ancora una volta”.