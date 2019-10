Neve di Carta di Letizia Russo in scena al Florian Metateatro

PESCARA – Venerdì 18 e sabato 19 ottobre alle 20.45 presso il Florian Metateatro di Pescara in scena Neve di Carta di Letizia Russo compagnia HYPSIS. Un progetto sul Manicomio Di Sant’antonio Abate Di Teramo liberamente tratto dal saggio Ammalo’ Di Testa di Annacarla Valeriano con Elisa Di Eusanio (Elisa Di Eusanio’s page) e Andrea Lolli. Regia di Daniele Muratore, luci Camilla Piccioni, musiche eseguite in scena da Stefano De Angelis 66K, aiuto regista Valentina Fois, scene Azzurra Angeletti, costumi Angela di Eusanio, foto Valentina De Giovanni. Una produzione Florian Metateatro Centro di Produzione Teatrale, partner ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, Festival Scenari Europei 2018 con il sostegno di Fondazione Tercas, Regione Abruzzo

Una lettera portata dal vento. Mezzo bruciata.

È così che una mattina, nella campagna abruzzese dove vive e fatica da sempre, Bernardino riceve inaspettate notizie di Gemma, chiusa ormai da molti anni nel manicomio di Teramo. Allora Bernardino parte per un viaggio breve oppure lunghissimo, per andare a riprendere Gemma, riportarla nel mondo dei vivi. E consumando i chilometri che lo separano da manicomio, Bernardino attraversa una terra che con le sue asprezze, i suoi uomini e le sue donne, i suoi mutamenti racconta l’Italia in quel difficile travaglio storico che l’ha portata nel numero delle nazioni contemporanee.

Gemma, che ha passato una grande parte della propria esistenza fra le mura del manicomio di Teramo, ha scoperto che soltanto scrivere lettere le permette di mantenere l’illusione di un rapporto con la realtà, col mondo vivi. Eppure vivi sono anche i suoi compagni, gli altri “pazzi” e le altre “pazze” che come lei aspettano qualcosa, o qualcuno, che li venga a salvare. Attraverso le sue lettere, che non sono mai riuscite a varcare la soglia del manicomio, Gemma racconta e rivive le storie, le speranze, la rabbia di chi, insieme a lei, ha conosciuto quel luogo che somiglia a un solco, e che divide i sani dai malati, i giusti dagli sbagliati. Come Orfeo e Euridice, anche le strade di Bernardino e Gemma si ricongiungeranno, per un istante infinito. E chissà se ciò che è stato separato può tornare ad essere unito.

BIGLIETTI

Ingresso 12 euro, ridotto 10 euro, ridotto speciale 8 euro. Appontamenti con 7 spettacoli a scelta per informazioni 085.4224087